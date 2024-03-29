«Есть всё, что нужно для жизни». Как развивается инфраструктура в белорусских агрогородках?

Агрогородки – слово с белорусской этимологией и авторством Президента. Чтобы превратить в результат, на карте Беларуси определили 1 481 точку. В числе критериев – демографический и производственный потенциалы, развитая транспортная, инженерная и социальная инфраструктуры. Сельская жизнь с комфортом городской или же городская со всеми плюсами сельской? Как посмотреть. Развитая социальная инфраструктура – это когда знаешь, куда пойдет твой ребенок на каждом этапе взросления, когда уверен, что дал ему все возможности.

Анна Чепелюк, председатель Беловежского сельского совета:

У нас прибавляется количество молодых семей, увеличивается количество детей. То, что это агрогородок, посмотрите, какая у нас хорошая социальная сфера – школа, школа искусств, детский сад, амбулатория почта – все, что нужно для жизни. Как по нотам. Именно так – без оглядки, что до райцентра десяток или больше километров. Играть на музыкальных инструментах, танцевать, рисовать. Одним словом – всесторонне развиваться.

Татьяна Загуровская, директор Беловежской школы искусств:

Каждый год набор полный. Мы стараемся не только их научить рисовать и играть. Но самое главное – творчески мыслить. Потому в век искусственного интеллекта важно творческий мыслить. Все остальное скоро за нас сможет сделать машина.

Школьное образование давно уже без снисходительного «сельский». Воркаут-площадка, мультимедиа технологии и гарантия, что после твой ребенок сможет освоить любую профессию.

Владислав Сергей, директор Беловежской средней школы:

Ежегодно наши выпускники достойно поступают во все вузы нашей страны. Не менее 60% в вузы. Поступают также в вузы России, обычно на те специальности, которых нет у нас. Например, космические технологии. Наш учащийся обучается в одном из вузов Санкт-Петербурга. Даем достойное образование, есть профильные классы, техническое направление, сельхознаправление, педагогические классы. Все, что востребовано в стране, мы обеспечиваем. Продовольственная безопасность в Беларуси на высоком уровне. Вот как возрождали сёла и деревни после распада СССР – подробности здесь.

А что делать, когда заболели? В местной амбулатории своя аптека, лаборатория и физиотерапия, не считая кабинета врача и помощника. Кадровый голод здесь не испытывают, а лечат. Причем даже стоматологи. К такому уровню стремимся везде, пусть и не без сложностей.