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«Есть всё, что нужно для жизни». Как развивается инфраструктура в белорусских агрогородках?

29 марта 2024 20:09
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Агрогородки – слово с белорусской этимологией и авторством Президента. Чтобы превратить в результат, на карте Беларуси определили 1 481 точку. В числе критериев – демографический и производственный потенциалы, развитая транспортная, инженерная и социальная инфраструктуры. Сельская жизнь с комфортом городской или же городская со всеми плюсами сельской? Как посмотреть.

Развитая социальная инфраструктура – это когда знаешь, куда пойдет твой ребенок на каждом этапе взросления, когда уверен, что дал ему все возможности.

«Есть всё, что нужно для жизни». Как развивается инфраструктура в белорусских агрогородках?-1

Анна Чепелюк, председатель Беловежского сельского совета:
У нас прибавляется количество молодых семей, увеличивается количество детей. То, что это агрогородок, посмотрите, какая у нас хорошая социальная сфера – школа, школа искусств, детский сад, амбулатория почта – все, что нужно для жизни.

Как по нотам. Именно так – без оглядки, что до райцентра десяток или больше километров. Играть на музыкальных инструментах, танцевать, рисовать. Одним словом – всесторонне развиваться.

«Есть всё, что нужно для жизни». Как развивается инфраструктура в белорусских агрогородках?-4

Татьяна Загуровская, директор Беловежской школы искусств:
Каждый год набор полный. Мы стараемся не только их научить рисовать и играть. Но самое главное – творчески мыслить. Потому в век искусственного интеллекта важно творческий мыслить. Все остальное скоро за нас сможет сделать машина.

«Есть всё, что нужно для жизни». Как развивается инфраструктура в белорусских агрогородках?-7

Школьное образование давно уже без снисходительного «сельский». Воркаут-площадка, мультимедиа технологии и гарантия, что после твой ребенок сможет освоить любую профессию.

«Есть всё, что нужно для жизни». Как развивается инфраструктура в белорусских агрогородках?-10

Владислав Сергей, директор Беловежской средней школы:
Ежегодно наши выпускники достойно поступают во все вузы нашей страны. Не менее 60% в вузы. Поступают также в вузы России, обычно на те специальности, которых нет у нас. Например, космические технологии. Наш учащийся обучается в одном из вузов Санкт-Петербурга. Даем достойное образование, есть профильные классы, техническое направление, сельхознаправление, педагогические классы. Все, что востребовано в стране, мы обеспечиваем.

Продовольственная безопасность в Беларуси на высоком уровне. Вот как возрождали сёла и деревни после распада СССР – подробности здесь.

«Есть всё, что нужно для жизни». Как развивается инфраструктура в белорусских агрогородках?-13

А что делать, когда заболели? В местной амбулатории своя аптека, лаборатория и физиотерапия, не считая кабинета врача и помощника. Кадровый голод здесь не испытывают, а лечат. Причем даже стоматологи. К такому уровню стремимся везде, пусть и не без сложностей.

«Есть всё, что нужно для жизни». Как развивается инфраструктура в белорусских агрогородках?-16

Дарья Назарук, заведующая Беловежской амбулаторией:
К амбулатории относится около 2 тысяч человек. Для первой помощи и реабилитации условия есть. Это дневной стационар, физиокабинет, массажный, даже лаборатория. Агрогородок ухоженный, красивый, есть все что нужно для жизни, магазины.

Подробности в видео.

# Агрогородки # общество # Кристина Протосовицкая

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