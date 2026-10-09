Новости по тегу #Агрогородки

Изменения охватывают сразу несколько направлений, делая жизнь местных жителей комфортнее.
«Наверное, закаляется в первую очередь характер, потому что не каждый выдержит такое испытание, тем более проще куда-то пойти погулять, но ты идешь на тренировку».
Сейчас в сельской местности проживают около 2 миллионов белорусов. Не скроем, тенденция урбанизации до сих пор актуальна. Но тех кто возвращается в деревню, становится все больше.
Здесь проживает свыше 1300 жителей. Еще в середине XVII века – да, населенный пункт с большой и длинной историей – состоял из трех улиц и рыночной площади. Сегодня это поселок городского типа с развитой инфраструктурой.
В самом сердце агрогородка Малеч Березовского района появилась своя студия мастеров. Миниатюрная мама троих детей Виктория Бако за 7 лет декрета продвинулась в маникюре, визаже и архитектуре бровей.
Ещё недавно агрогодок Ополь – один из тех многих, которые у каждого белоруса на слуху фразой «уют сельской жизни с комфортом городской» – уходил в минус.
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