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Новости по тегу #Агрогородки

В агрогородке Блонь масштабно обновляют инфраструктуру и активно озеленяют территорию
09 октября 2026 06:56

В агрогородке Блонь масштабно обновляют инфраструктуру и активно озеленяют территорию

«Тренировались без отопления». 24-кратный чемпион мира по армрестлингу рассказал, как деревня закалила характер
26 ноября 2025 17:23

«Тренировались без отопления». 24-кратный чемпион мира по армрестлингу рассказал, как деревня закалила характер

Из столицы в деревню – чем белорусская глубинка привлекает городских?
30 марта 2025 17:31

Из столицы в деревню – чем белорусская глубинка привлекает городских?

Ремонт улиц, благоустройство и озеленение – рассказываем об агрогородке с развитой инфраструктурой
28 января 2025 12:23

Ремонт улиц, благоустройство и озеленение – рассказываем об агрогородке с развитой инфраструктурой

Сфера услуг по-сельски – чем агрогородки привлекают молодых людей?
30 ноября 2024 16:56

Сфера услуг по-сельски – чем агрогородки привлекают молодых людей?

Городской комфорт с сельским уютом – почему иностранцы переезжают в белорусские агрогородки?
22 сентября 2024 16:58

Городской комфорт с сельским уютом – почему иностранцы переезжают в белорусские агрогородки?

Деревня будущего! Как развивают белорусские агрогородки – разбираемся на ярком примере
22 июля 2024 17:39

Деревня будущего! Как развивают белорусские агрогородки – разбираемся на ярком примере

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях
29 апреля 2024 17:15

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях

Движение к «Деревне будущего». Рассказываем, почему молодёжь стала чаще выбирать жизнь за городом
29 марта 2024 20:20

Движение к «Деревне будущего». Рассказываем, почему молодёжь стала чаще выбирать жизнь за городом

«Есть всё, что нужно для жизни». Как развивается инфраструктура в белорусских агрогородках?
29 марта 2024 20:09

«Есть всё, что нужно для жизни». Как развивается инфраструктура в белорусских агрогородках?

«Здесь мирно, спокойно. Мы под защитой». Белоруска рассказала, за что любит жизнь в агрогородке
29 марта 2024 20:01

«Здесь мирно, спокойно. Мы под защитой». Белоруска рассказала, за что любит жизнь в агрогородке

Деречинский сельсовет стал лучшим по благоустройству – посмотрели на современный агрогородок
10 января 2024 16:59

Деречинский сельсовет стал лучшим по благоустройству – посмотрели на современный агрогородок