«Двигатель работает очень тихо!» Побывали за рулём электромобиля от «БЕЛДЖИ»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал о современном электромобиле. Ольга Коршун, ведущая:

Кроме Atlas Pro нам ждать еще в 2021 году каких-то новинок?

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Хочу сказать о еще одной важной теме, она всегда на слуху. Это электромобиль. Всегда говорят, что электромобиль – это то, что у нас нужно, потому что у нас есть достаточно мощностей по электроэнергии и так далее. Мы ведем испытание такого электромобиля фактически с марта прошлого года. Много сделано по адаптации зарядки к нашим зарядным станциям, по тем условиям эксплуатации, потому что все-таки электромобиль очень восприимчивый к низким температурам. А мы не южная страна, у нас география средней полосы. Все эти факторы мы учитываем, я надеюсь, что мы предложим нашим покупателям электромобиль. На первом этапе мы хотим на заводе обеспечить только сервис, адаптацию этих автомобилей и посмотреть, насколько они востребованы в массовом сегменте для эксплуатации. Ольга Коршун:

У вас в электрокаре такой минимализм, все очень стильно.

Геннадий Свидерский:

Да, так и называется: элегантный минимализм. То есть это тяга к «зеленым» технологиям. Мы видим, что в этой машине много света, она светлая, панорамная крыша. Фактически здесь никаких запахов нет. Здесь упор сделан на то, чтобы было комфортно. Сразу чувствуется, что партия «зеленая». Ольга Коршун:

Очень тихо работает двигатель. Когда садишься, я не понимала: работает он или нет. Какая цена будет у такой прекрасной машины?

Геннадий Свидерский:

Мы хотим, чтобы у конечного покупателя было не дороже 30 000 долларов. Такую поставили себе планку, сейчас собираем предзаказы. Это конкурентоспособная цена. При этом давайте скажем, что на одной заправке она может ехать 500 километров, что для нашей республики практически любая точка. А при нашей оснащенности заправками электрическими, то можно без боязни ехать путешествовать по стране. Посмотрим на первые старты продаж. Хотим продажи начать уже в этом году в четвертом квартале. Ольга Коршун:

Очень красивая панель, скорости выводятся на лобовое стекло. А будут ли какие-то кредиты специально для покупки? Геннадий Свидерский:

Да, у нас действует кредитная программа с «Беларусбанком», с «БПС-Сбербанком». Мы планируем, что для этой машины мы сохраним кредитную программу. Я думаю, что это тоже инструмент, который позволит большему количеству людей воспользоваться преимуществом электромобиля.

Ольга Коршун:

Как вы оцениваете: у нас в стране создана инфраструктура, чтобы мы больше и больше покупали электромобили? Геннадий Свидерский:

Я думаю, что в настоящий момент инфраструктура уже даже обгоняет количество автомобилей, которые у нас в стране эксплуатируются. Но при этом давайте скажем, что пока у нас только заводятся физическими лицами разные автомобили. В основном бывшие в эксплуатации. Мы хотим как раз поставить пример серийных поставок, чтобы покупатель был уверен, что есть сервис, есть запасные части, есть официальные дилерские центры. Именно чтобы электромобиль попал в инфраструктуру новых автомобилей, которые продаются у нас в стране.