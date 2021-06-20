«Эта машина прошла все виды испытаний!» Geely Atlas Pro: показываем, как будет выглядеть новинка

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал, как будет выглядеть Geely Atlas Pro. Ольга Коршун, ведущая:

Специально для нашей программы вы покажете нам и Atlas Pro.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Да. Модель, которую мы готовим сейчас к выпуску. Новинка, она прошла уже все виды испытаний. Некоторые видели ее заклеенной на дорогах Беларуси. Два образца проехали 30 000, чтобы подтвердить ходовое. Ольга Коршун:

Инкогнито. Геннадий Свидерский:

Да, без опознавательных знаков. Эта модель – продолжение Atlas. Atlas – бестселлер, но как мы говорим нашим покупателям: пора из любителей переходить в профессионалы. Ольга Коршун:

Можно я перейду? Геннадий Свидерский:

Да, пожалуйста. Обратите внимание, что здесь абсолютно современная электроника. Она имеет переключение на джойстик. Здесь имеются все нужные для покупателя функции: удержание полосы, сама читает знаки.

Ольга Коршун:

Сама знаки читает? Искусственный интеллект? Геннадий Свидерский:

Да. Адаптивный круиз-контроль. Вот эта модель оснащена не только тяговым бензиновым двигателем, но здесь есть и электрический двигатель. Вы при необходимости можете сделать ее полноприводной, где два двигателя будут работать вместе. Соответственно, преодолевать те препятствия, которые необходимо. Ольга Коршун:

На все хочется понажимать, посмотреть. Хочется проехать быстрее. А какая у нее будет стоимость?

Геннадий Свидерский:

Я думаю, что у нас уже есть такой сложившийся ряд кроссоверов. Если Atlas выше Atlas Pro, хотя он будет выше, чем сегодняшняя цена Atlas. Дальше у нас есть кросс-купе Tugella, которое тоже уже понравилось. Мы ее показали уже на рынке. Поэтому цена будет где-то между нашим стандартным Atlas и Tugella. Ольга Коршун:

Когда она появится в салонах? Геннадий Свидерский:

В третьем квартале, я убежден, что это будет у нас. Надеюсь, что мы в самое быстрое время наполним салоны и предложим нашим покупателям. Появилась в багажнике кнопка электрическая. Вы видите, что багажник очень удобно закрывается, автоматически. Она немного длиннее Atlas. Я надеюсь, что по достоинству ее оценят наши покупатели. Ольга Коршун:

Я думаю, что все эти навороченные примочки всем понравятся.