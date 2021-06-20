«Дети и жены уже привыкли». Посмотрите, как семьи пограничников живут прямо на территории заставы

Юлия Артюх, политический обозреватель: Сколько длится ваш рабочий день?

Новости Беларуси. Мы отправились на одну из погранзастав Каменецкого района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Артюшкевич, старшина пограничной заставы «Казимирово»:

24/7.

Юлия Артюх:

Получается, это ваш образ жизни, а не просто служба?

Её придумали именно в Беларуси 90 лет назад. Как появилась контрольно-следовая полоса на границе и для чего она нужна?

Сергей Артюшкевич:

Совершенно так. Здесь мы проживаем семьями в ДОСах, непосредственно на территории пограничной заставы. Дети и жены уже к этому привыкли.

Юлия Артюх:

А как жены работают, трудоустраиваются? Непосредственно здесь?