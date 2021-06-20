«Дети и жены уже привыкли». Посмотрите, как семьи пограничников живут прямо на территории заставы

Новости Беларуси. Мы отправились на одну из погранзастав Каменецкого района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Артюх, политический обозреватель:
Сколько длится ваш рабочий день?
Новости Беларуси. Мы отправились на одну из погранзастав Каменецкого района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Артюх, политический обозреватель:
Сколько длится ваш рабочий день?
Сергей Артюшкевич, старшина пограничной заставы «Казимирово»:
24/7.
Юлия Артюх:
Получается, это ваш образ жизни, а не просто служба?
Её придумали именно в Беларуси 90 лет назад. Как появилась контрольно-следовая полоса на границе и для чего она нужна?
Сергей Артюшкевич:
Совершенно так. Здесь мы проживаем семьями в ДОСах, непосредственно на территории пограничной заставы. Дети и жены уже к этому привыкли.
Юлия Артюх:
А как жены работают, трудоустраиваются? Непосредственно здесь?
Сергей Артюшкевич:
Недалеко населенные пункты, там требуются работники. В основном получается устраиваться. Сейчас мы находимся на территории ДОСов, где проживают офицеры и прапорщики. Здесь проживаю я с семьей, там – начальник заставы. ДОСы обустроены – беседка, детская площадка, все необходимые условия для проживания.
Юлия Артюх:
Здорово! А теплицы – это ваше личное хозяйство?
Сергей Артюшкевич:
Нет, это сделали теплицу для обеспечения личного состава свежими овощами, как-то поддержать, чтобы у военнослужащих был свежий рацион, витамины.
Юлия Артюх:
Обо всем заботитесь, молодцы.
Сергей Артюшкевич:
Наша работа такая.
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Как 80 лет назад, так и сегодня эта традиция сохраняется. Всякий раз, когда наряд выходит на охрану государственной границы, он получает приказ, в котором оговариваются все нюансы, которые необходимо знать при несении службы в конкретном виде наряда. Такая традиция. Как боевой расчет как накануне Великой Отечественной, так и сегодня остается.
«Мы никогда не знаем, с чем можем столкнуться». Правда ли, что у пограничников всегда при себе боевое оружие? Узнать здесь.