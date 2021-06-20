«Мы никогда не знаем, с чем можем столкнуться». Правда ли, что у пограничников всегда при себе боевое оружие?

Новости Беларуси. Мы отправились на одну из погранзастав Каменецкого района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Артюх, политический обозреватель:
Правда, что пограничники несут службу непосредственно с боевым оружием?
Новости Беларуси. Мы отправились на одну из погранзастав Каменецкого района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Артюх, политический обозреватель:
Правда, что пограничники несут службу непосредственно с боевым оружием?
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Да, безусловно. То, что отличает пограничников от многих других военнослужащих, – мы всегда на службе находимся с боевым оружием и боеприпасами. Обусловлено это в первую очередь тем, что мы никогда не знаем, с чем можем столкнуться. Буквально недавно на участке заставы «Казимирово» была задержана группа нелегальных мигрантов и лица, которые пытались организовать канал нелегальной миграции. Как выяснилось, это были несколько граждан Республики Беларусь, а также шесть граждан Шри-Ланки.
Юлия Артюх:
Как давно это было?
Сергей Дмитриев:
Буквально месяц назад это произошло. В этом случае хотелось бы отметить, что пограничникам на помощь пришли местные жители. Поступил звонок на заставу от местных жителей о том, что граждане неславянской внешности с непонятными целями находятся в одном из пограничных населенных пунктов. Тревожная группа выехала по указанному адресу и задержала злоумышленников, которые, как выяснилось, собирались нарушить государственную границу.
Юлия Артюх:
Жители в какой-то степени несут службу вместе с вами и помогают.
Сергей Дмитриев:
Безусловно. Лозунг, который был озвучен еще в советские времена о том, что границу охраняет весь народ, продолжает иметь место и сегодня, по-прежнему сохраняет актуальность. В первую очередь в этом заинтересованы местные жители, то есть от спокойствия на границе зависит их собственная безопасность.
Они способны задержать нарушителя и работать по следу. Как овчарки несут службу на границе? Подробности далее.