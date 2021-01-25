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«Наконец-таки приступаем к приёму беременных». Второй роддом Минска возвращается к привычному режиму работы

25 января 2021 20:56
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Новости Беларуси. Для профильного приема пациентов в Минске открыли несколько больниц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Наконец-таки приступаем к приёму беременных». Второй роддом Минска возвращается к привычному режиму работы-1

Второй роддом также возвращается к привычному графику. За первые часы работы в приемном отделении уже успели принять несколько десятков пациенток. В конце ноября учреждение было перепрофилировано под лечение больных с коронавирусом. За два месяца здесь успели принять 650 человек. Сейчас ситуация стабилизировалась.

«Наконец-таки приступаем к приёму беременных». Второй роддом Минска возвращается к привычному режиму работы-4

Сергей Пацеев, заместитель главного врача Городского клинического родильного дома № 2:
Для нас это очень радостное событие, мы наконец приступаем к приему беременных, рожениц. Мы будем заниматься той работой, к которой мы привыкли. Я считаю, что мы неплохо поработали, пока оказывали помощь больным с COVID-инфекцией. Для того чтобы принять наших пациентов, мы провели в полном объеме дезинфекцию, вымыли все помещения, обеззаразили все возможные места.

«Наконец-таки приступаем к приёму беременных». Второй роддом Минска возвращается к привычному режиму работы-7

Во время борьбы с COVID-19 в больнице было закуплено 130 кислородных точек. Они останутся в роддоме.

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# Коронавирус # общество # Сергей Пацеев # Фотофакт

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