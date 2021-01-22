«Лечить пациентов в обычном режиме». Какие больницы Минска возвращаются к привычному профилю после коронавируса?

Александр Пацеев, начальник главного управления организации медпомощи Министерства здравоохранения Беларуси:

Мы внимательно отслеживаем ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией, и сейчас наблюдаем ситуацию, когда коечный фонд постепенно высвобождается и, соответственно, его можно выводить и можно дальше использовать для того, чтобы лечить пациентов в обычном режиме. Ну и постепенно во всех регионах, не только в Минске, мы наблюдаем такую же картину. Если говорить по тому же Минску, то с 25-го числа начинает работу в обычном режиме Городская гинекологическая больница, 2-й родильный дом и городская 11-я больница. В 11-й городской больнице мы начинаем работу уже не просто по терапии, хирургии, но и по реабилитации пациентов. С 1 февраля планируем, что в городе Минске начинают работать профильные отделения 1-й городской клинической больницы. Ну и с 1 февраля, думаем, что также начнет работу реабилитационное отделение Республиканской больницы «Аксаковщина».