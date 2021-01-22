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«Лечить пациентов в обычном режиме». Какие больницы Минска возвращаются к привычному профилю после коронавируса?

22 января 2021 17:04
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Новости Беларуси. Медучреждения, перепрофилированные в свое время под лечение пневмоний и прием пациентов с коронавирусом, постепенно входят в привычный ритм работы и возвращаются к специализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лечить пациентов в обычном режиме». Какие больницы Минска возвращаются к привычному профилю после коронавируса?-1

Уровень заболеваемости идет на спад, но ситуация остается под контролем. Уже бывшие пациенты остаются после выписки под наблюдением врачей. В санаториях они пройдут курс реабилитации. Процесс запущен во всех регионах и Минске. Он будет поэтапным.

«Лечить пациентов в обычном режиме». Какие больницы Минска возвращаются к привычному профилю после коронавируса?-4

Александр Пацеев, начальник главного управления организации медпомощи Министерства здравоохранения Беларуси:
Мы внимательно отслеживаем ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией, и сейчас наблюдаем ситуацию, когда коечный фонд постепенно высвобождается и, соответственно, его можно выводить и можно дальше использовать для того, чтобы лечить пациентов в обычном режиме. Ну и постепенно во всех регионах, не только в Минске, мы наблюдаем такую же картину. Если говорить по тому же Минску, то с 25-го числа начинает работу в обычном режиме Городская гинекологическая больница, 2-й родильный дом и городская 11-я больница. В 11-й городской больнице мы начинаем работу уже не просто по терапии, хирургии, но и по реабилитации пациентов. С 1 февраля планируем, что в городе Минске начинают работать профильные отделения 1-й городской клинической больницы. Ну и с 1 февраля, думаем, что также начнет работу реабилитационное отделение Республиканской больницы «Аксаковщина».

«Лечить пациентов в обычном режиме». Какие больницы Минска возвращаются к привычному профилю после коронавируса?-7

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# Коронавирус # общество # Александр Пацеев # Фотофакт

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