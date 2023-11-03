Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация против гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мобильные бригады выезжают в организации и на предприятия, чтобы сделать прививки людям непосредственно на их рабочих местах. В Березинском районе планируется привить около 9 тысяч человек.

Выезды осуществляются по мере формирования заявок от трудовых коллективов. Березинский район разделен на участки: четыре находятся в городе, два – в сельской местности. За каждым закреплен доктор. Вакцинация осуществляется тремя видами препаратов. Специалисты обращают внимание, что в течение двух или трех недель после прививки сформируется защитный уровень антител против вирусов гриппа. Вакцинация с сентября по ноябрь обеспечивает защиту на протяжении эпидемического сезона заболеваемости.

Никита Чембрович, врач общей практики Березинской центральной районной больницы:

Каждый год грипп мутирует и меняет свой состав, а также особенности. Поэтому каждый год под него подстраиваются. Существует более миллиона видов штамма гриппа.

Привиться можно как на бесплатной, так и на платной основе. В рекомендованном списке – беременные женщины, дети в возрасте до пяти лет, пожилые люди, с хроническими нарушениями здоровья. Всего уже получили прививки свыше 3 тысяч жителей района.