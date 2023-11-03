Новый детский сад открыли в Минске на Чюрлёниса

Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли новый детский сад на улице Чюрлениса. В нем 12 групп, которые будут посещать 230 мальчишек и девчонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо просторных и современных комнат, в их распоряжении музыкальный и тренажерный залы, медицинский блок и игровые классы, бассейн. На территории детского сада расположилась современная игровая и спортивная площадка.

Екатерина Карпик:

Нам подходит очень по месту расположения, мы живем в шаговой доступности, но очень большой бонус, что это новый и современный садик. Площадок таких в городе я нигде, по крайней мере, не видела, у нас в Московском районе.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Более 10 миллиардов на систему образования тратятся, из них 2 миллиарда белорусских рублей – только на дошкольное образование. Огромные финансовые средства, и они должны быть с пользой задействованы для воспитания наших детей. В текущем году 15 детских садов, девять мы уже запустили, приняли в эксплуатацию, и детишки посещают их.