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Новый детский сад открыли в Минске на Чюрлёниса

03 ноября 2023 13:36
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Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли новый детский сад на улице Чюрлениса. В нем 12 групп, которые будут посещать 230 мальчишек и девчонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый детский сад открыли в Минске на Чюрлёниса-1

Помимо просторных и современных комнат, в их распоряжении музыкальный и тренажерный залы, медицинский блок и игровые классы, бассейн. На территории детского сада расположилась современная игровая и спортивная площадка.

Новый детский сад открыли в Минске на Чюрлёниса-4

Екатерина Карпик:
Нам подходит очень по месту расположения, мы живем в шаговой доступности, но очень большой бонус, что это новый и современный садик. Площадок таких в городе я нигде, по крайней мере, не видела, у нас в Московском районе.

Новый детский сад открыли в Минске на Чюрлёниса-7

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Более 10 миллиардов на систему образования тратятся, из них 2 миллиарда белорусских рублей – только на дошкольное образование. Огромные финансовые средства, и они должны быть с пользой задействованы для воспитания наших детей. В текущем году 15 детских садов, девять мы уже запустили, приняли в эксплуатацию, и детишки посещают их.

Новый детский сад открыли в Минске на Чюрлёниса-10

К слову, это шестое дошкольное учреждение образования в микрорайоне Брилевичи. В целом по стране только за последние пять лет ввели в строй 71 детский сад на 14 тысяч мест.

# Детские сады в Минске # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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