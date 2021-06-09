«У вас девушки такие строгие». Студенты БГМУ из Иордана и Нигерии рассказали о жизни в Беларуси

Анастасия Макеева, корреспондент:
У вас такие интересные четки. Это что-то символизирует?
Оладапо Оладумийе, студент медицинского факультета иностранных учащихся БГМУ:
Моя мама мне дала, поэтому я храню.
Анастасия Макеева, корреспондент:
У вас такие интересные четки. Это что-то символизирует?
Оладапо Оладумийе, студент медицинского факультета иностранных учащихся БГМУ:
Моя мама мне дала, поэтому я храню.
Талисман, конечно, четкий, но грызть гранит лечебной науки приходиться без шаманских танцев – в библиотеке. Оладапо Оладумийе приехал в Беларусь из горячей Нигерии пять лет назад и впервые слепил снеговика.
Оладапо Оладумийе:
Купил новую куртку, потому что я приехал в октябре, тогда был один или два градуса и было очень-очень холодно.
О медицинском университете парень узнал от друга семьи, который получил достойную корочку 25 лет назад. Рассказы о сильной школе впечатлили. Сейчас четверокурсник среди лучших, его балл выше 8. Хотя раскусить трудности перевода было непросто.
Оладапо Оладумийе:
Я учусь на английском языке, и преподаватели говорят на английском очень хорошо. В любой день могут дать тесты или коллоквиум, поэтому надо учить каждый день. Проходил практику в больнице уже два раза, и мне нравится.
Анна Пасюк, доцент кафедры нормальной анатомии БГМУ:
Студенты приезжают из очень многих стран мира. Некоторые знают русский лучше, а многие впервые встречаются с русским здесь. Даже если они приезжают учиться на английском языке, для многих английский не родной, это их второй язык, и уровень знания может быть разным. Стараемся объяснить в более медленном темпе, немножко попроще, больше, может быть, показать. Как и наши студенты, нормальные дети с разным уровнем знаний, изначальной подготовкой. Есть великолепные иностранные студенты с таким стремлением, с такими глубокими знаниями и широкой эрудицией, что приятно работать.
Ахмад Алкаралех также делает успехи в лечебном деле, на носу госы. 8 лет вдали от Иордании пролетели незаметно. В стенах альма-матер повстречал свою судьбу – белоруску. По одной стезе легче шагать по жизни.
Анастасия Макеева:
Белорусский характер девушки приглянулся, да?
Ахмад Алкаралех, студент медицинского факультета иностранных учащихся БГМУ:
У вас девушки такие строгие.
Через нашу кузницу врачей прошел брат Ахмада. Одна сестра учится на кардиолога, другая на стоматолога – вся семья в белых халатах, так что держать планку – святое. Перед экзаменом помогает молитва и уже родная мечеть на Немиге.
Ахмад Алкаралех:
Преподаватели были у меня, которые знают арабский язык. Я собираюсь поступать в клиническую ординатуру здесь, в медицинском университете, и в магистратуру, аспирантуру, чтобы получить самое высокое образование в Беларуси.
Анастасия Макеева:
А потом?
Ахмад Алкаралех:
Потом можно уезжать на родину. Есть такое, чтобы помогать людям, стать хорошим врачом, особенно в таком состоянии как коронавирус.
Наши студенты оттачивают теорию в лаборатории практического обучения. В помощь ведущие преподаватели, которые успевают лекции читать и помогать людям в клиниках. Их врачебный опыт – лучше любых параграфов, ведь решение может стоить чьей-то жизни.
В планах Оладапо стать нейрохирургом, Ахмада – урологом. А в перерывах между экзаменами ребята гоняют в футбол. Дружба народов делает свое дело. В этом году студенты-медики взяли золото в премьер-лиге Беларуси. Атмосфера благоволит.
Анна Пасюк:
Был такой случай, просто с занятия студенты вызвали: «Вот, мы тут приготовили конфетки – попробуйте». Девочки из Индии приготовили какие-то свои традиционные индийские угощения.
Ахмад Алкаралех:
У белорусов отношение к иностранцам очень хорошее. Например, я живу 8 лет в Беларуси, никогда не ругался, не дрался с человеком. Минск – это город рай или зеленый город. Мирский замок очень понравился, еще река, «Мальдивы».
Оладапо Оладумийе:
Мне нравится белорусская кухня.
Анастасия Макеева:
По-белорусски вообще ничего не понимаете?
Оладапо Оладумийе:
Нет. «Калі ласка» – это по-белорусски?
Анастасия Макеева:
Да, это «пожалуйста».
Сегодня в медицинском университете учится свыше двух тысяч иностранцев из 51 страны. Это лидер по экспорту образовательных услуг. Девять факультетов, 26 научных школ и квалифицированные выпускники говорят сами за себя. Секрет успеха в мотивации студентов и преподавателей. Хоть врачебный багаж передается из поколения в поколение, наша школа не застыла во времени и совершенствуется каждый день.
Анастасия Макеева:
Мама не говорит там: «Сынок, возвращайся домой»?
Оладапо Оладумийе:
Она всегда это говорит, но Беларусь спокойная.
Ну а те, кто вернется на родину, увезут свои знания и частичку Синеокой. С нашим дипломом двери открыты повсюду.