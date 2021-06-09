«У вас девушки такие строгие». Студенты БГМУ из Иордана и Нигерии рассказали о жизни в Беларуси

Анастасия Макеева, корреспондент:

У вас такие интересные четки. Это что-то символизирует? Оладапо Оладумийе, студент медицинского факультета иностранных учащихся БГМУ:

Моя мама мне дала, поэтому я храню.

Талисман, конечно, четкий, но грызть гранит лечебной науки приходиться без шаманских танцев – в библиотеке. Оладапо Оладумийе приехал в Беларусь из горячей Нигерии пять лет назад и впервые слепил снеговика. Оладапо Оладумийе:

Купил новую куртку, потому что я приехал в октябре, тогда был один или два градуса и было очень-очень холодно.

О медицинском университете парень узнал от друга семьи, который получил достойную корочку 25 лет назад. Рассказы о сильной школе впечатлили. Сейчас четверокурсник среди лучших, его балл выше 8. Хотя раскусить трудности перевода было непросто. Оладапо Оладумийе:

Я учусь на английском языке, и преподаватели говорят на английском очень хорошо. В любой день могут дать тесты или коллоквиум, поэтому надо учить каждый день. Проходил практику в больнице уже два раза, и мне нравится.

Анна Пасюк, доцент кафедры нормальной анатомии БГМУ:

Студенты приезжают из очень многих стран мира. Некоторые знают русский лучше, а многие впервые встречаются с русским здесь. Даже если они приезжают учиться на английском языке, для многих английский не родной, это их второй язык, и уровень знания может быть разным. Стараемся объяснить в более медленном темпе, немножко попроще, больше, может быть, показать. Как и наши студенты, нормальные дети с разным уровнем знаний, изначальной подготовкой. Есть великолепные иностранные студенты с таким стремлением, с такими глубокими знаниями и широкой эрудицией, что приятно работать.

Ахмад Алкаралех также делает успехи в лечебном деле, на носу госы. 8 лет вдали от Иордании пролетели незаметно. В стенах альма-матер повстречал свою судьбу – белоруску. По одной стезе легче шагать по жизни.

Анастасия Макеева:

Белорусский характер девушки приглянулся, да? Ахмад Алкаралех, студент медицинского факультета иностранных учащихся БГМУ:

У вас девушки такие строгие.

Через нашу кузницу врачей прошел брат Ахмада. Одна сестра учится на кардиолога, другая на стоматолога – вся семья в белых халатах, так что держать планку – святое. Перед экзаменом помогает молитва и уже родная мечеть на Немиге. Ахмад Алкаралех:

Преподаватели были у меня, которые знают арабский язык. Я собираюсь поступать в клиническую ординатуру здесь, в медицинском университете, и в магистратуру, аспирантуру, чтобы получить самое высокое образование в Беларуси. Анастасия Макеева:

А потом? Ахмад Алкаралех:

Потом можно уезжать на родину. Есть такое, чтобы помогать людям, стать хорошим врачом, особенно в таком состоянии как коронавирус.

Наши студенты оттачивают теорию в лаборатории практического обучения. В помощь ведущие преподаватели, которые успевают лекции читать и помогать людям в клиниках. Их врачебный опыт – лучше любых параграфов, ведь решение может стоить чьей-то жизни.

В планах Оладапо стать нейрохирургом, Ахмада – урологом. А в перерывах между экзаменами ребята гоняют в футбол. Дружба народов делает свое дело. В этом году студенты-медики взяли золото в премьер-лиге Беларуси. Атмосфера благоволит.

Анна Пасюк:

Был такой случай, просто с занятия студенты вызвали: «Вот, мы тут приготовили конфетки – попробуйте». Девочки из Индии приготовили какие-то свои традиционные индийские угощения. Ахмад Алкаралех:

У белорусов отношение к иностранцам очень хорошее. Например, я живу 8 лет в Беларуси, никогда не ругался, не дрался с человеком. Минск – это город рай или зеленый город. Мирский замок очень понравился, еще река, «Мальдивы».

Оладапо Оладумийе:

Мне нравится белорусская кухня. Анастасия Макеева:

По-белорусски вообще ничего не понимаете? Оладапо Оладумийе:

Нет. «Калі ласка» – это по-белорусски? Анастасия Макеева:

Да, это «пожалуйста». Сегодня в медицинском университете учится свыше двух тысяч иностранцев из 51 страны. Это лидер по экспорту образовательных услуг. Девять факультетов, 26 научных школ и квалифицированные выпускники говорят сами за себя. Секрет успеха в мотивации студентов и преподавателей. Хоть врачебный багаж передается из поколения в поколение, наша школа не застыла во времени и совершенствуется каждый день.