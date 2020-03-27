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Более 4500 белорусов смогли вернуться на родину благодаря содействию госорганов

27 марта 2020 06:23
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Новости Беларуси. Более 4500 белорусов смогли вернуться домой благодаря содействию государственных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим утром из «Домодедово» в Беларусь доставлены наши граждане, прибывшие накануне из Кубы и Таиланда. В Национальном аэропорту приземлился самолет «Белавиа» с нашими соотечественниками на борту.

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Более 4500 белорусов смогли вернуться на родину благодаря содействию госорганов-1

Что касается граждан, которые в связи с ограничительными мерами из-за вирусной инфекции COVID-19 все еще остаются в России, то посольство Беларуси прорабатывает механизмы их успешного возвращения на родину железнодорожным транспортом или автобусами.

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С 27 марта дня Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странам (подробнее здесь). Однако взаимодействие по возвращению граждан на родину между Беларусью и Россией будет продолжено по линии МИД. Все острые вопросы стороны будут решать сообща. Договоренность об этом достигнута на уровне министров. Российская сторона заверила, что при планировании эвакуационных мероприятий будет стараться оказать содействие всем нуждающимся в помощи россиянам и белорусам.

Более 4500 белорусов смогли вернуться на родину благодаря содействию госорганов-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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