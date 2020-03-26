Россия прекращает авиасообщение. Как белорусы попадут домой?

Новости Беларуси. Департамент по авиации Беларуси прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией. Об этом 26 марта заявили в ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ





Напомним, Москва приняла решение приостановить полёты пассажирских лайнеров.

Регулярные и чартерные рейсы прекращаются с 27 марта. В этих условиях наше посольство в России рассматривает вариант доставки белорусов домой по железной дороге и автобусами.

Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы Тем временем 26 марта из московского «Домодедово» улетает очередная группа наших соотечественников. Мы связались с пресс-секретарем белорусского посольства.





Олег Мазуро, пресс-секретарь посольства Беларуси в России:

Прибыл борт утром из Кубы. На борту находилось 13 граждан Беларуси. На данный момент они все усилиями посольства вывезены в аэропорт «Домодедово». Ожидают вылета в 19.55. Также прибыло два борта из Таиланда. Общее количество граждан Беларуси 20 человек. На данный момент они находятся в аэропорту «Внуково». Сотрудники посольства осуществляют все необходимые действия по их транспортировке также в «Домодедово». Все граждане будут вылетать сегодня регулярными рейсами Belavia в 21.55.

Что касается завтрашнего дня, посольство прорабатывает механизмы доставки граждан Республики Беларусь из аэропортов наземными путями – автобусное сообщение.

