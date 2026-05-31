Любая ошибка может стоить жизни! Как работают саперы и в чем сложность безопасного подрыва

О новых угрозах сегодня говорят много. Но есть и те, которые появились задолго до нынешних конфликтов и до сих пор напоминают о себе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Снаряды и боеприпасы времен прошлых войн в Беларуси находят до сих пор. Их ищут и обезвреживают саперы – люди, для которых осторожность давно стала профессиональной привычкой. С начала работы противоминного центра Вооруженных Сил его специалисты обезвредили почти 60 тысяч взрывоопасных предметов. Но за каждой такой цифрой – риск, точный расчет и работа, в которой цена ошибки слишком высока. И хотя свои задачи они выполняют в мирное время, военно-политическая ситуация вокруг Беларуси остается напряженной. Поэтому специалисты такого профиля сегодня имеют особое значение с точки зрения обеспечения безопасности страны. Почему среди саперов противоминного центра нет женщин? И чем закончился эксперимент, в котором кнопку подрыва доверили журналисту? Смотрите наш репортаж.

Тишина, миноискатель и осторожные шаги вперед. Работа сапера не всегда выглядит зрелищно, но именно от нее зависят чужие жизни и безопасность целых территорий. Никита Блинков – старший инструктор противоминного центра Вооруженных Сил. Находить опасность там, где ее не видно – его работа. И, как оказалось, у этой профессии есть еще одна особенность. Но о ней чуть позже. Кевларовый шлем, специальные перчатки, противоосколочный костюм – обязательные элементы экипировки сапера. Но одной защиты недостаточно. Чтобы свести риск к минимуму, работа строится по строгой схеме: участок заранее делят на «ячейки» и каждый специалист шаг за шагом обследует свою территорию.

Никита Блинков, старший инструктор противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси:

Сделано это для того, чтобы личный состав лиц, которые привлекаются к разминированию, нес в случае чего наименьшие потери. Такая система нужна не только для порядка. Она помогает не пропустить даже самый слабый сигнал.

И вот уже есть результат. Прибор сработал – дальше все зависит от опыта сапера: нужно определить, что именно под землей и как с этим работать.

– Мы видели, так легко вы ее как-то трогали и перемещали. Это вообще физически, то есть в практике это возможно?

– Да, можно. Самое главное – не уронить снаряд при его транспортировке в машину специальную, так как при нахождении мы относим эти снаряды на безопасное расстояние, в специальную ячейку для взрывоопасных предметов. Далее приезжает специальная машина, в нее погружаются эти взрывоопасные предметы и транспортируются на разные расстояния с целью их дальнейшего уничтожения.

– То есть потрогать и подергать можно?

– Главное не ронять. Работа саперов не заканчивается на обнаружении опасной находки. Дальше им предстоит решить главный вопрос: можно ли его перевозить или обезвреживать придется на месте.

Руслан Гирилюк, начальник противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси:

Обезвреживание производится с применением тротила, наиболее распространенное вещество, с применением электрического способа взрывания на безопасном расстоянии. В каждом районном центре имеется специальная площадка, которая согласована с местным исполнительным распорядительным органом, на которой производится уничтожение вдали от населенных пунктов, людей, тем самым обеспечивая их безопасность в ходе их обезвреживания. Если транспортирование взрывоопасного предмета невозможно, и вблизи находятся какие-то либо жилые помещения, либо иные помещения, которым может быть причинен вред, может быть применяться так называемый камуфлет, тогда взрывоопасный предмет обсыпается слоем песка расчетным для того, чтобы исключить разброс осколков.

Помните, в начале сюжета мы обещали вернуться еще к одной особенности этой профессии? Женщин среди саперов противоминного центра нет. Ну что ж, на время съемок это правило мы ненадолго отменим. Мы отправляемся туда, где специалисты противоминного центра отрабатывают теорию уже на практике. Перед нами – заброшенное здание, которое через несколько минут должны снести. Но эффектный подрыв – только финал. До этого специалисты несколько дней готовили объект: делали замеры, рассчитывали заряд, закладывали взрывчатку и проверяли каждый этап. Мы тоже отходим на безопасное расстояние. Но кнопку подрывной машинки нажмем не сразу. Последний инструктаж, проверка связи и контроль готовности группы. Только после этого специалисты дают разрешение.