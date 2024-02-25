Дугин: наши лидеры – Лукашенко и Путин – защитники Отечества. Они удержали наши страны в тяжелейших условиях

Александр Дугин, философ:

Зеленский, например, не защитил свое Отечество, а погубил его, уже развалил его и продолжает это делать. А вот во главе успешных государств – России и Беларуси – стоят действительно воины. Поэтому от всей души и с полным основанием поздравить с этим праздником. Они и есть защитники Отечества. Они удержали свои страны в тяжелейших условиях, они вывели их на магистральный путь развития, они не поступились их интересами, они соблюли клятву, данную своим народам. И в этом отношении начинать этот праздник следовало бы, так оно и было, с поздравления Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко. Настоящих воинов, настоящих защитников Отечества, которых мы выбирали и выбираем. В принципе, на уровне процедуры избрания это даже как-то странно. Потому что это наши лидеры, это наши правители, это наши спасители, это наши защитники наших Отечеств. И зачем их выбирать, ставить рядом с другими? Они не на том уровне находятся, чтобы их с кем-то ставить. Поэтому выбираем их. Это как дань, верность, обряд, ритуал. Мы говорим: да, вы легитимны, да, вы наши лидеры, вы наши вожди. Продолжайте нами править, Мы с вами. Мы добьемся успехов, новых побед именно с вами.

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