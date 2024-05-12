Прямой эфир

Юлия Быкова поздравила белорусов с праздником в прямом эфире

12 мая 2024 19:39
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К эфиру программы «Неделя» на СТВ присоединилась солистка группы «Аура» Юлия Быкова.

Ольга Коршун, ведущая:
Буквально пару слов о «Евровидении». Если мне не изменяет память, то вы тоже пытались пройти отбор на этот конкурс. Глядя на все происходящее, какие чувства испытываете?

Юлия Быкова поздравила белорусов с праздником в прямом эфире-1

Юлия Быкова, солистка группы «Аура»:
Думаю, мы бы очень выделялись!

Ольга Коршун:
Как считаете, а почему у нас такие шоу не устраивают? Это же рейтинги, реклама. Да и для того чтобы голым по сцене поскакать, особого таланта не надо. А взять хотя бы ваш репертуар – там больше про духовные ценности, вы поднимаете те пласты, за которые не каждый возьмется. Не страшно? Не хочется взять что-то легонькое, чтобы точно зашло.

Юлия Быкова:
Со мной всегда источник вдохновения неиссякаемый. Это все, что меня окружает. Это моя семья любимая, это тот мир, в котором я живу, то, что рядом со мной. Это то, что меня вдохновляет. Наша природа и люди не могут не вдохновлять

Юлия Быкова поздравила белорусов с праздником в прямом эфире-4

Ольга Коршун:
Хочется дать вам уже слово, чтобы наши зрители увидели, чем вдохновляются наши артисты.

Выступление артиста – в видеоматериале.

# Белорусские исполнители # общество # Юлия Быкова

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