Станция заряжает за 10 минут. Выяснили, насколько развита в Беларуси инфраструктура для электрокаров

Новости Беларуси. Сегодня сложилась уникальная ситуация на белорусском автомобильном рынке, когда у отечественных легковушек нет конкурентов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Западные бренды ушли и фактически расчистили поле для деятельности. Но помните, когда завод открывали, сколько на Лукашенко выплеснули критики, мол, эти машины так и останутся на приколе. Как видим, время все и всех расставило на свои места. А главное – проявило истинные составляющие независимости.

Результаты уже сейчас говорят: такая электротехника быстро найдет свой путь. В том числе и за рубеж. А чтобы помочь разработкам уйти в массы, в Беларуси действует госпрограмма по развитию электротранспорта до 2025 года. Она предусматривает определенные бонусы для тех, кто готов выбирать более экологичные средства передвижения. В частности отмена пошлина на ввоз электрокаров, бесплатная парковка и даже отдельные полосы движения.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Количество пользователей превысило более чем четыре тысячи. Нас, в принципе, динамика устраивает. Конечно, хотелось бы больше. И мы рассчитываем здесь на сегмент коммерческого электротранспорта. Сегодня активно засматриваются наш ритейл, интернет-магазины на этот потенциально возможный и в том числе экономически эффективный вид транспорта для развоза товара и начинают его эксплуатировать.

Комфортные условия созданы. И автолюбители все чаще выбирают электрокары. Из главных преимуществ – экономическая выгода, удобство в использовании и экологичность. Те, кто хоть раз покатается, пересаживаться на машину с двигателем внутреннего сгорания явно не собираются.

Андрей Бахта, владелец электрокара:

По соотношению, по восприятию машины, по езде, по экономии электрокары гораздо более привилегированное положение занимают на сегодня.

Любителей зеленого транспорта становится больше, соразмерно этому процессу растет и инфраструктура: в Беларуси разрастается сеть станций для зарядки. Остаться обесточенным почти невозможно. Не надо даже проводить удлинитель от домашней розетки. Станции для зарядки электрокаров расположены на оптимальном расстоянии друг от друга как в городе, так и на трассах. Ценители особого комфорта могут установить персональную станцию прямо в гараже. Супербыстрый зарядный комплекс – последняя разработка. 10 минут зарядки хватает на 300 километров. Очередь из трех машин к обычной бензоколонке отнимет у водителя больше времени.

Андрей Хмелевской, главный специалист отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры:

Уже сейчас в республике Беларусь под брендом «Маланка» есть 650 зарядных станций, даже более. Как раз таки на первой в республике станции мощностью 350 киловатт мы с вами и находимся, находимся на супербыстром зарядном комплексе. Это новое направление развития зарядной инфраструктуры. В 2024 году ожидается начало строительства еще восьми такого рода комплексов по всей республике.

Зеленых станций на улицах все больше, количество электротранспорта растет в геометрической прогрессии. Совсем скоро и в формуле натриевых батарей найдутся последние неизвестные. Тогда разработка завоюет любовь не только научного сообщества, но и потребителей.