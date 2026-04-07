«ХХ век – симфония времени». Александр Анисимов рассказал о новой программе Академического симфонического оркестра

Александр Меженный, ведущий: Скажите, пожалуйста, программа, которую 16 апреля увидит и услышит зритель. Что она в себя включает? Как вы к ней пришли? Какие особые нюансы, на которые вы хотели бы обратить внимание наших телезрителей?

Александр Анисимов, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь, народный артист Беларуси:

У нас уже была интересная очень программа, которая называлась, так и в афише было объявлено «Играем впервые». В этой программе два произведения будут исполняться впервые в Минске. Это «Морские интерлюдии». Слово «интерлюдии» означает звучание музыки между какими-то важными большими частями. В данном случае интерлюдии между актами оперы «Питер Граймс», которую написал английский композитор Бенджамин Бриттен. Композитор ХХ века, как и вся остальная музыка этой программы.

Следующее произведение, которое тоже прозвучит впервые, это произведение Сэмюэла Барбера, американского композитора «Концерт для виолончели с оркестром», тоже звучать будет впервые.

Все-таки главное сочинение, главная идея, почему мы и назвали эту программу «ХХ век – симфония времени», это пятая симфония Шостаковича. Это сочинение суперклассическое, оно популярное, оно во всем мире исполняется очень часто. Мы эту симфонию тоже играли, но давно.