Родильные отделения в Польше закрываются из-за снижения рождаемости

Польские больницы закрывают родильные отделения. За последние два года их стало меньше на 37 из-за обвала рождаемости. За 10 лет показатель упал вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минздраве считают такие отделения с низким потоком рожениц небезопасными и затратными, при этом власти страны уверяют, что доступ к медпомощи сохранен. Но врачи опровергают это: женщинам приходится ехать до ближайшего роддома около двух часов (за сотню километров), из-за чего роды все чаще проходят прямо в машинах скорой помощи – то, что раньше считалось ЧП, теперь становится нормой в польской глубинке.