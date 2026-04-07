Жители Эстонии стали чаще покупать продукты с истекающим сроком годности

Эстонцы все чаще покупают уцененные продукты с истекающим сроком годности: по данным недавнего соцопроса, к такому способу заполнения холодильника прибегают 43% жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год в Эстонии продали более тысячи тонн подобных товаров, причем половина объема пришлась на Таллин. В основном люди приобретают мясо, хлеб, готовые блюда и молочную продукцию – свежие аналоги многим не по карману из-за роста коммунальных платежей и инфляции. Для сравнения: в соседних Латвии и Литве доля таких покупателей несколько ниже – 28% и 21% соответственно.