Участники форума Travel Hub «Содружество» возложили цветы к монументу Победы в Минске

Туризм как стратегия большой политики, экономики и исторической памяти. Именно в таком контексте Минск на несколько ближайших дней станет площадкой, где будут обсуждать развитие целого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 апреля в белорусской столице стартует международный туристический форум Travel Hub «Содружество», который объединит парламентариев, представителей профильных ведомств, бизнеса, мемориальных комплексов и экспертного сообщества стран СНГ.

Начался этот день символично – с возложения цветов к монументу Победы. Участники церемонии почтили память героев, подчеркнув: историческое наследие остается фундаментом общей памяти и важнейшим ориентиром для формирования единого гуманитарного пространства стран Содружества. В Минске пройдет международный форум Travel Hub «Содружество» Впервые программа форума синхронизирована с Белорусско-российским туристическим конгрессом – это усиливает деловую составляющую и выводит дискуссию на уровень стратегического планирования. Один из ключевых вопросов – создание единого туристического пространства. Речь идет не только о маршрутах, но и о формировании общей логики продвижения региона. В центре внимания – идея патриотического маршрута, который свяжет знаковые исторические места стран Содружества и станет инструментом сохранения общей памяти.

Параллельно будут обсуждаться и современные технологии: от дополненной реальности до цифровых сервисов, которые делают путешествия более доступными и персонализированными.