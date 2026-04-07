Участники форума Travel Hub «Содружество» возложили цветы к монументу Победы в Минске
Туризм как стратегия большой политики, экономики и исторической памяти. Именно в таком контексте Минск на несколько ближайших дней станет площадкой, где будут обсуждать развитие целого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 апреля в белорусской столице стартует международный туристический форум Travel Hub «Содружество», который объединит парламентариев, представителей профильных ведомств, бизнеса, мемориальных комплексов и экспертного сообщества стран СНГ.
Начался этот день символично – с возложения цветов к монументу Победы. Участники церемонии почтили память героев, подчеркнув: историческое наследие остается фундаментом общей памяти и важнейшим ориентиром для формирования единого гуманитарного пространства стран Содружества.
В Минске пройдет международный форум Travel Hub «Содружество»
Впервые программа форума синхронизирована с Белорусско-российским туристическим конгрессом – это усиливает деловую составляющую и выводит дискуссию на уровень стратегического планирования. Один из ключевых вопросов – создание единого туристического пространства. Речь идет не только о маршрутах, но и о формировании общей логики продвижения региона. В центре внимания – идея патриотического маршрута, который свяжет знаковые исторические места стран Содружества и станет инструментом сохранения общей памяти.
Параллельно будут обсуждаться и современные технологии: от дополненной реальности до цифровых сервисов, которые делают путешествия более доступными и персонализированными.
Отдельный акцент – на качестве: подготовке профессиональных гидов и единых стандартах обслуживания. Форум затрагивает и экономику отрасли. В повестке – развитие агро- и экотуризма, гастрономических направлений, а также создание единого правового поля, которое упростит взаимодействие между странами и повысит инвестиционную привлекательность. По сути, речь идет о формировании новой модели туризма на пространстве СНГ – более связанной, технологичной и ориентированной на внутренние ресурсы.