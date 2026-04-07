Суд в Брюсселе обязал Польшу выплатить крупный штраф за отказ от выкупа вакцин «Пфайзер»

Суд в Брюсселе обязал Польшу выплатить штраф в 1,5 миллиарда евро за отказ от части поставок антиковидных вакцин компании «Пфайзер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контракт заключили в 2021 году через Еврокомиссию. Тогда каждое государство ЕС должно было закупить определенное количество доз, но Польша отказалась от части поставок. Суд постановил, что Варшава не имела оснований менять обязательства. Теперь стране придется забрать оставшиеся вакцины и оплатить штраф. Эксперты называют эту историю примером невыгодной для европейских налогоплательщиков сделки.