Британия ускоряет энергетический переход из-за конфликта на Ближнем Востоке

К событиям в мире. Великобритания оказалась под прямым ударом энергетической турбулентности, вызванной эскалацией на Ближнем Востоке. Конфликт, начавшийся после ударов США и Израиля по Ирану и последовавших атак в регионе, мгновенно отразился на рынках. Уже в начале марта британские цены на газ взлетели почти на 70 % – это один из самых резких скачков за последние годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна остается критически зависимой от природного газа, а объемы хранилищ несопоставимы с французскими и немецкими. Любой внешний шок бьет по экономике сильнее, чем по соседям. Дополнительный риск – фактическая остановка Ормузского пролива, через который проходит четверть мировых морских поставок нефти.

На фоне неопределенности, цены на нефть и газ продолжают метаться. Министр энергетики заявил, что кризис стал «очередным напоминанием» о необходимости срочно укреплять энергетическую безопасность и уходить от ископаемого топлива. Ответом стали новые жесткие требования: с 2028 года все новые дома в Британии обязаны оснащаться солнечными панелями и тепловыми насосами.