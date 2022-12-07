Прямой эфир

Сотрудники БИСИ, «Белгосстраха» и белорусы зарубежья посетили Дворец Независимости. Какие впечатления у гостей?

07 декабря 2022 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Объект национальной гордости, поражающий архитектурным своеобразием и историей создания. Такое единодушное мнение выразили участники экскурсии, после посещения Дворца Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники БИСИ, «Белгосстраха» и белорусы зарубежья посетили Дворец Независимости. Какие впечатления у гостей?-1

Сегодня, 7 декабря, его гостями стали лучшие сотрудники Белорусского института стратегических исследований, работники «Белгосстраха» и участники Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. Примечательно, что по количеству гостей эта экскурсия стала одной из самых больших во Дворце Независимости. На этот раз его порог переступили 119 человек. Гостям посчастливилось попасть в политическое закулисье, в стенах которого звучат ключевые заявления и принимаются судьбоносные решения.

Сотрудники БИСИ, «Белгосстраха» и белорусы зарубежья посетили Дворец Независимости. Какие впечатления у гостей?-4

Екатерина Чаровская, аналитик Гродненского отделения института стратегических исследований:
В первый раз во Дворце. И, во-первых, это очень красиво. Необычайное чувство гордости за решения архитекторов, за работу наших строителей, чувство вкуса наших художников. Это здание фактически представляет прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Это вот, грубо говоря, точка отсчета, или, если хотите, точка ноль-ноль-ноль в системе координат каждого гражданина Беларуси, но для аналитика уж тем более.

Сотрудники БИСИ, «Белгосстраха» и белорусы зарубежья посетили Дворец Независимости. Какие впечатления у гостей?-7

Татьяна Пумпулева, руководитель белорусского культурного общества «Bellarus» (Италия):
Белорусский орнамент это изумительно. Это до такой степени красиво, очень приятно, что география мастеров, которые создавали этот замок прекрасный, география всей Беларуси. Там есть почти все города, которые принимали участие, и мой родной Гомель.

Сотрудники БИСИ, «Белгосстраха» и белорусы зарубежья посетили Дворец Независимости. Какие впечатления у гостей?-10

Такие экскурсии стали доброй традицией. Главную политическую площадку страны посетили ученые, многодетные мамы, спортсмены, заслуженные деятели искусства, активисты. К тому же у каждого желающего есть возможность совершить и онлайн-тур. Для этого нужно зайти на сайт Президента.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Достопримечательности Беларуси # общество # Екатерина Чаровская # Татьяна Пумпулева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пусть расстроятся ещё больше!» Олег Гайдукевич рассказал, как бюджет Беларуси на 2023-й бьёт по змагарам
07 декабря 2022 18:21

«Пусть расстроятся ещё больше!» Олег Гайдукевич рассказал, как бюджет Беларуси на 2023-й бьёт по змагарам

«Не было бы большей беды». Почему милиционеры с дубинкой – уже не так страшно?
07 декабря 2022 18:03

«Не было бы большей беды». Почему милиционеры с дубинкой – уже не так страшно?

«Палка о двух концах». Почему государство должно создавать хорошие условия для военных?
07 декабря 2022 17:37

«Палка о двух концах». Почему государство должно создавать хорошие условия для военных?