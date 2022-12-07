Сотрудники БИСИ, «Белгосстраха» и белорусы зарубежья посетили Дворец Независимости. Какие впечатления у гостей?

Новости Беларуси. Объект национальной гордости, поражающий архитектурным своеобразием и историей создания. Такое единодушное мнение выразили участники экскурсии, после посещения Дворца Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 7 декабря, его гостями стали лучшие сотрудники Белорусского института стратегических исследований, работники «Белгосстраха» и участники Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. Примечательно, что по количеству гостей эта экскурсия стала одной из самых больших во Дворце Независимости. На этот раз его порог переступили 119 человек. Гостям посчастливилось попасть в политическое закулисье, в стенах которого звучат ключевые заявления и принимаются судьбоносные решения.

Екатерина Чаровская, аналитик Гродненского отделения института стратегических исследований:

В первый раз во Дворце. И, во-первых, это очень красиво. Необычайное чувство гордости за решения архитекторов, за работу наших строителей, чувство вкуса наших художников. Это здание фактически представляет прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Это вот, грубо говоря, точка отсчета, или, если хотите, точка ноль-ноль-ноль в системе координат каждого гражданина Беларуси, но для аналитика уж тем более.

Татьяна Пумпулева, руководитель белорусского культурного общества «Bellarus» (Италия):

Белорусский орнамент это изумительно. Это до такой степени красиво, очень приятно, что география мастеров, которые создавали этот замок прекрасный, – география всей Беларуси. Там есть почти все города, которые принимали участие, и мой родной Гомель.