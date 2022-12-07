Спасатели «Нафтана». Кто стоит за безопасностью флагмана белорусской нефтехимии?

Новости Беларуси. Пожарный аварийно-спасательный отряд № 1, который стоит на страже безопасности «Нафтана» и «Полимира», отмечает 60-летний юбилей. За историю существования главной задачей подразделений неизменно остается сохранение и обеспечение спокойствия на этих стратегических и в то же время технологических предприятий, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Я когда пришел около 30 лет назад, каски такого вида были. Сейчас все усовершенствуется. Новая защита.

Леонид Каравай – старший инструктор-спасатель пожарного аварийно-спасательного отряда № 1. Его судьба вот уже почти три десятка лет неразрывно связана с охраной флагмана нефтеперерабатывающей промышленности. Ответственность колоссальная. А еще он мастер спорта международного класса по пожарному спорту. В музее даже запечатлен один из его стартов накануне чемпионата мира. К слову, новополочане вернулись тогда с победой. В работе спасателя, как и в спорте, сравнивает опытный пожарный, дороги секунды.

Леонид Каравай, старший инструктор -спасатель ПАСО № 1 предприятия «Нафтан» Новополоцкого ГОЧС:

Целеустремленность, надежность, профессионализм. Чувствуешь свою значимость в коллективе, в работе, на службе.

Этот тренировочный полигон – единственный в Витебской области. Занятия по отработке чрезвычайных ситуаций здесь проходят не только днем, но и ночью. Причем ежесуточно. Площадки позволяют с максимальной приближенностью совершенствовать навыки ЧС техногенного, химического или природного характера. К слову, температура горения, с которой спасателям приходится сталкиваться, может доходить до полутысячи градусов.

Пожарный аварийно-спасательный отряд № 1 – крупнейший не только в области, но и в стране. Численность состава более 350 человек и полсотни единиц современной техники.

Виктор Пралич, корреспондент:

Например, автомобиль газового тушения. По сути, это большой углекислотный огнетушитель на колесах. Оснащен он 40 баллонами. И предназначен для ликвидации пожаров исключительно на электроустановках.

Каждое действие сотрудников отряда доведено до автоматизма. Работа командная. Один здесь точно в поле не воин. А сценарии ЧП никогда не повторяются. Ведь мало того что сам объект повышенной опасности, здесь еще трудится до 10 тысяч человек.

Андрей Стержанов, начальник ПАСО № 1 предприятия «Нафтан» Новополоцкого ГОЧС:

У нас автоматически объявляется третий номер вызова. Соответственно, прибывает максимальное количество людей и техники. В общем-то, вся дежурная смена приезжает. В течение 3 минут первое отделение в любой точке предприятия должно быть на месте ЧС.