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Дни Союзного государства на «Славянском базаре» – что в программе?

17 июля 2026 13:45
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Километры ремесленных рядов, сотни тысяч туристов и статус культурной столицы. Витебск продолжает объединять народы, доказывая, что творческие мосты – крепче любых преград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно такие площадки, как «Славянский базар» – помогают сохранять диалог, доверие и дружбу.

Сегодня на фестивале стартовали Дни Союзного государства. Ключевым событием дня станет гала-концерт «Юбилейный календарь». 

Дни Союзного государства на «Славянском базаре» – что в программе?-2

Программа музыкального вечера построена вокруг знаковых для Беларуси и России исторических дат – 85-летия с начала Великой Отечественной войны, 65-летия полета Юрия Гагарина, 90-летия «Союзмультфильма» и векового юбилея белорусского кино.

На сцену Летнего амфитеатра выйдут артисты и творческие коллективы Беларуси и России. В программе – выступления Анатолия Ярмоленко и Александра Олешко, Государственного камерного хора Татарстана.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:
Мы обожаем «Славянский базар», всегда сюда едем с огромным удовольствием, трепетом и поэтому всегда такое чувство и желание, чтобы все обязательно получилось. Так, как задумано.

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# Славянский базар в Витебске # Виктория Алешко

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