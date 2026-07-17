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Около 50 кружков и клубов по интересам! Побывали в ТЦСОН Советского района и пообщались с посетителями

17 июля 2026 14:31
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В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Советского района скучать некогда. Здесь работают около 50 кружков и клубов по интересам,  рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Только танцевальных направлений более 10. От классических и бальных до восточных, цыганских и аргентинского танго. Выбрать занятие по душе может каждый. Настоящей визитной карточкой центра уже 5 лет остается ансамбль «Танцевальный серпантин», в котором занимаются 8 пар. Они доказывают, ни возраст, ни расстояние – это не помеха. 

Около 50 кружков и клубов по интересам! Побывали в ТЦСОН Советского района и пообщались с посетителями-2

Жанна Чухнова: 
Мы занимаемся два раза в неделю, если нужно, и чаще. Это одна из больших и самых важных частей жизни, которая дает стимул жить. 

Около 50 кружков и клубов по интересам! Побывали в ТЦСОН Советского района и пообщались с посетителями-4

В копилке ансамбля около 20 видов танцев, а также множество наград. Ежегодные выступления и конкурсы давно стали доброй традицией. 

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# Социальная инфраструктура

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