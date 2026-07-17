Около 50 кружков и клубов по интересам! Побывали в ТЦСОН Советского района и пообщались с посетителями

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Советского района скучать некогда. Здесь работают около 50 кружков и клубов по интересам, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Только танцевальных направлений более 10. От классических и бальных до восточных, цыганских и аргентинского танго. Выбрать занятие по душе может каждый. Настоящей визитной карточкой центра уже 5 лет остается ансамбль «Танцевальный серпантин», в котором занимаются 8 пар. Они доказывают, ни возраст, ни расстояние – это не помеха.