Юные звездочки! Названы обладатели премий детского музыкального конкурса «Витебск»

Гран-при и Специальный приз Парламентского собрания Беларуси и России завоевала наша Елизавета Цуприк. Главную награду конкурса юной вокалистке накануне вручил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественного открытия фестиваля.

На «Славянском базаре» зажглись новые юные звездочки. Стали известны имена обладателей премий детского музыкального конкурса «Витебск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое место детского музыкального конкурса и Специальный приз жюри присуждены представительнице Румынии Лючии Байку. Второе место завоевала Жасмина Тузелова из Казахстана. Третье место и Специальный приз Парламентского собрания Беларуси и России – у российской участницы Валерии Шевченко. Также на третьей строчке – Элиса Малакова из Болгарии. А специальной премии имени Игоря Лученка удостоен юный исполнитель из Китая.

В рамках юбилейного «Славянского базара» сегодня также стартовали Дни молодежи. Символично, что около 400 ребят со всей Беларуси собрались у мемориального комплекса «Освободителям Витебска – советским воинам, партизанам и подпольщикам». Участники почтили память павших Героев Великой Отечественной войны.

Объединять под флагом «Славянского базара» молодое поколение – уже традиция фестиваля. В программе – диалоговые площадки, патриотические мероприятия, творческие конкурсы. Среди новинок этого года – более заметная спортивная часть, в том числе сплав на сапбордах.