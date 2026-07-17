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Юные звездочки! Названы обладатели премий детского музыкального конкурса «Витебск»

17 июля 2026 14:00
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На «Славянском базаре» зажглись новые юные звездочки. Стали известны имена обладателей премий детского музыкального конкурса «Витебск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гран-при и Специальный приз Парламентского собрания Беларуси и России завоевала наша Елизавета Цуприк. Главную награду конкурса юной вокалистке накануне вручил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественного открытия фестиваля.

Юные звездочки! Названы обладатели премий детского музыкального конкурса «Витебск»-2

Первое место детского музыкального конкурса и Специальный приз жюри присуждены представительнице Румынии Лючии Байку. Второе место завоевала Жасмина Тузелова из Казахстана. Третье место и Специальный приз Парламентского собрания Беларуси и России – у российской участницы Валерии Шевченко. Также на третьей строчке – Элиса Малакова из Болгарии. А специальной премии имени Игоря Лученка удостоен юный исполнитель из Китая.

Юные звездочки! Названы обладатели премий детского музыкального конкурса «Витебск»-4

В рамках юбилейного «Славянского базара» сегодня также стартовали Дни молодежи. Символично, что около 400 ребят со всей Беларуси собрались у мемориального комплекса «Освободителям Витебска – советским воинам, партизанам и подпольщикам». Участники почтили память павших Героев Великой Отечественной войны.

Объединять под флагом «Славянского базара» молодое поколение – уже традиция фестиваля. В программе – диалоговые площадки, патриотические мероприятия, творческие конкурсы. Среди новинок этого года – более заметная спортивная часть, в том числе сплав на сапбордах.

# Славянский базар в Витебске

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