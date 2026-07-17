Как работает система адресной социальной помощи для пенсионеров? Рассказал депутат Мингорсовета

Ольга Шерснева, ведущая: Далеко не все пенсионеры могут похвастаться отменным здоровьем и высоким доходом. Как сегодня в Минске работает система адресной социальной помощи?

Какие возможности открываются перед пенсионерами и как развивается система социальной поддержки? Какие новые проекты появляются в столице и что еще предстоит сделать? Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:

Государственная адресная социальная помощь предоставляется одиноким пенсионерам, супружеским парам пенсионеров, у которых бюджет прожиточного минимума в течение 12 месяцев ниже, нежели он есть. Допустим, в настоящее время бюджет прожиточного минимума 509 рублей и 62 копейки. Если разница между доходами в течение 12 месяцев меньше, то эту разницу при обращении в Управление социальной защиты, естественно, будут компенсировать таким пенсионерам.

Далее, пенсионеры, у кого полтора бюджета прожиточного минимума, а это 764 рубля 43 копейки, имеют право на единовременную выплату финансовую государственной адресной социальной помощи. Она может достигать от 1 до 6 бюджетов прожиточного минимума. Это все решает комиссия в Управлении социальной защиты. Это тоже хорошая поддержка.

Еще инвалидам первой группы может быть в течение года выплачено на подгузники до 6 бюджетов прожиточного минимума. Территориальные центры могут выдавать неработающим пенсионерам первой и второй группы, размеры пенсии которых ниже 130%, талоны на питание. 15 талонов в месяц. Фонды социальной защиты также осуществляют выплату от 100 рублей до 500 рублей по решению тоже фондов социальной защиты. Вот такие определенные хорошие тенденции для поддержки наших пенсионеров.