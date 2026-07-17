Учреждения образования Минской области активно готовятся к новому учебному году

В Минской области ведется активная работа по подготовке учреждений образования к новому учебному году. Обновляют кабинеты, пищеблоки, инженерные сети, а также дооснащают материально-техническую базу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Пуховичском районе ко Дню знаний готовят 24 школы и 18 детских садов. Трудовые десанты красят стены и полы, обновляют кровли и фасады, меняют окна и двери, а также озеленяют территорию. Приводят в порядок и спортивные площадки, появятся новые локации. Завершается строительство стадиона в Марьиной Горке, здесь будет воркаут-площадка, поле для футбола, баскетбола и волейбола, а также беговые дорожки и прыжковая яма.

Сергей Виноград, начальник управления по образованию и спорту Пуховичского райисполкома:

В целом затрачено на подготовку учреждений для проведения текущих ремонтов из различных источников около 3 миллионов белорусских рублей. Для подвоза детей будет задействовано 20 автобусов. На подвозе у нас будут ориентировочно около 700 школьников и примерно 70 дошкольников. Кроме того, у нас есть специальный автомобиль для перевозки детей с особенностями психофизического развития.

Всего в Минской области за парты сядут более 230 тысяч школьников.