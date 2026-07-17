Свыше 70% площадей озимого ячменя убрали в Минской области

Вклад Минской области в общий каравай составляет более 234 тысяч тонн зерна. Сейчас все внимание озимому ячменю. Уже убрано свыше 70 % площадей. Урожайность составляет 54 центнера с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В хозяйствах Молодечненского района уборка озимого ячменя подходит к концу. Из 350 гектаров убрано 260, намолочено почти 1,5 тысячи тонн. Урожайность радует – около 50 центнеров с гектара. В поле задействовано семь зерноуборочных комбайнов и столько же единиц на отвозке.

Александр Стреха, главный агроном сельхозпредприятия «АФ Модуль»:

Начали уборку третьего укоса. Работает экипаж, который занимается именно кормозаготовкой. Параллельно убираем травы на семена. Немножко погода подпортила, но мы считаем: что запланировали, возьмем.

Следующий этап для аграриев хозяйства – уборка озимого рапса. Под него отвели 365 гектаров.