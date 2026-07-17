Какие спектакли можно увидеть в рамках проекта «Кукольный квартал» на «Славянском базаре»? Рассказываем

Проект «Кукольный квартал» – один из самых ярких проектов «Славянского базара». Он был создан в 2014 году. Ежегодно в нем принимают участие кукольные коллективы не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Александр Григорьев, директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Белорусский театр «Лялька»:

«Кукольный квартал» в жизни города, «Славянского базара» очень знаковый. Очень многие хотят приехать. Все, кто приезжает, очень хотят вернуться еще. Мы всегда приглашаем один-два новых коллектива, которые еще не знаем. В этом году это театр «Подо львом» – театр марионеток из Санкт-Петербурга. Нам самим очень интересно с ними пообщаться, поработать, познакомиться, поднабрать опыт.

«Кукольный квартал» – это не только спектакли на сцене, это уличные постановки, концерты. С каждым годом количество участников растет. Так что берите друзей и приходите на спектакли.