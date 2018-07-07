Древние обряды, ярмарки, конкурс костюмов и концерт звёзд. Чем необычно Купалье в Александрии в 2018 году?

Новости Беларуси. Купалье – праздник, который обращает к традициям и объединяет друзей. В восьмой раз на берегу Днепра на границе Могилевского и Витебского регионов встречают многочисленных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно здесь ждут и Президента Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

Папараць-кветку мы не нашли, но успели сплести купальский венок. Мастер-класс нам дали победительницы конкурса на лучший костюм. Венок стал эффектным дополнением к их эксклюзивным образам. Впрочем, оценивали больше вышивку. Зачастую она ручной работы.

Гости праздника:

Большое желание было поиграть, поучаствовать. И мы готовились к этому празднику. В конкурсе оценивалась именно вышивка. Раз мы победили, значит, оценивалась больше ручная вышивка, нежели машинная.

Алена Сырова:

Друзья, которых Александрия собирает вот уже в восьмой раз, продолжают прибывать на праздник. Здесь, на берегу Днепра, ожидают более 110 тысяч гостей. Организаторы уверяют: места хватит всем. Опираясь на опыт прошлых лет, площадку расширили и увеличили количество мест в партере до 3 тысяч. Изменилась и сцена: в этом году она декорирована в стиле белорусской вышиванки, а вот поднимутся на нее не только белорусы, но и гости из Украины и России – Таисия Повалий, Николай Гнатюк, Сергей Трофимов. И это очень символично, ведь издревле Днепр соединял наши народы. Кстати, и белорусы, и украинцы, и россияне свою культуру весь день демонстрируют на выставке-ярмарке «Купальскія дзівосы». В этом году она состоит из стилизованных улиц: «Міжнародная» «Беларуская», «Прыдняпроўская. «Праздник замечательный, весёлый, задорный». Купальские традиции в мировом пространстве на берегу Днепра в Александрии. Репортаж СТВ

Кстати, атмосферу ярмарки на протяжении километра (такая длина у торговых рядов) поддерживают и создают скоморохи, лоточники, музыканты. В этом году появилось несколько новых форматов и площадок. Остается неизменным разнообразие и отменный вкус блюд.

Участница праздника:

К празднику приготовили очень вкусный пряник «Александрия» с хорошим составом. Здесь очень качественные продукты. Люди любят, раскупают, с большим удовольствием спрашивают этот товар. Здесь мука высшего сорта, мед, корица.

Гостья праздника:

Я приезжаю каждый год на этот праздник, буквально с самого первого раза. Мне здесь очень нравится. Всегда покупаем шашлык, он очень вкусный. Кушаешь – и прямо тает во рту!

Не обошлось и без спортивных состязаний. Специально по случаю презентации II Европейских игр здесь, прямо в поле, соорудили спортивную площадку. В хоккей играли не только мальчишки.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси, директор детско-юношеской хоккейной школы «Динамо-Минск»:

С удовольствием подходят и пробуют, даже девчонки. Неслучайно мы в этом году хотим объявить набор женского хоккея. Уже есть предпосылки для этого хорошие в Гомельской области. В Гомеле девчонки, которые занимаются фигурным катанием, хотят перейти, попробовать себя в роли хоккеисток. Но все же главной темой Купалья в Александрии в 2018 году стала тема малой родины и возвращение к истоком. Ведь практически в каждой деревеньке, в каждом уголке Беларуси этот праздник отмечают со своим особым колоритом.

Тематика весьма символична: в одноименный год, вернее, трехлетку, еще и потому, что в здешних краях малая родина главы нашего государства – Александра Лукашенко. Именно он в 2010 году поддержал идею проводить Купалье в Александрии. В первый год фестиваль собрал 3 тысячи человек, а спустя 8 лет – собирает в 36 раз больше.

Гостья праздника:



Искала венок специально с васильками, как символ Беларуси. Люди подходят, просят сфотографироваться.