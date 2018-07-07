Что на обед у работников белорусских полей, и какие продукты привозит автолавка в деревни? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси настала жаркая пора уборочной страды. На время жатвы принципы работы меняет потребкооперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обеспечение продуктами и другими товарами жителей глубинки – дело привычное. Не менее значимая забота – накормить механизаторов. О торговле и не только в день кооперации Республики Беларусь – сюжет Анастасии Хоботовой.

Мария Тимофеевна – знатная мастерица. В свои 79 такие пироги печет, что аромат стоит на всю деревню. За продуктами для теста по утрам спешит в автолавку. Никогда еще магазин на колесах не подводил жителей деревни Засмужье. Здесь в сезон всего полсотни жителей. Зимой и того меньше. Но для них и везут всё самое вкусное.

Мария Мажейко, житель деревни Засмужье:

Тут купляю муку па два кілаграмы, па кілаграму. Колькі хочаш бяры. Ды малачка куплю… Добра, што ездзіць яна. Тыя разы – адзін, а цяпер – на нядзелю тры.

За прилавком – продавец Наталья Шаплыко. Старается не только продать, но и выслушать пожелания. В богатом ассортименте автолавки есть всё необходимое, но если вдруг захочется покупателям чего-то эксклюзивного – всегда пожалуйста!

Наталья Шаплыко, продавец автолавки:

Мы уже с ними сработались, и они со мной дружат. 24 населенных пункта, 850 людей, в летний период бывает больше. Наторговываем за день 1000 – 1200. Тем временем, работа кипит и в другой кулинарной мастерской. С 8 утра в столовой деревни Сорочи готовят комплексный обед для механизаторов.

Елена Заяц, мастер-повар:

Приходим на работу. У нас рабочий день начинается с 8 часов утра. Сразу, как солнышко, улыбнулись друг другу и начали работать. Мужчины, в основном, любят мясо, потому что поработать весь день на поле. Мы им отбивную со свинины готовим, из птицы, с сыром филе.

Анастасия Хоботова, СТВ:

Сегодня здесь уже успели приготовить первое, второе и даже компот. Например, на второе сегодня для механизаторов приготовили плов. Для пикантности в каждое блюдо добавляют особый ингредиент. Сегодня сюда добавили чеснок. Теплые блюда аккуратно переливают в термос и отправляют в поле. Обед выходит вкусным, сытным и бюджетным. Сотрудникам сельхозпредприятий придется заплатить за три блюда всего лишь 30 % от полной стоимости – а это около полутора рублей.

Сергей Добровольский, агроном по кормопроизводству сельскохозяйственного предприятия:

Сегодня обед был вкусным, всем понравилось, все довольны. К слову, готовят обед из тех продуктов, которые выращены на белорусской земле. Сотрудники старейшей белорусской кооперации летом – частые гости в деревнях. Они приезжают не только продавать, но и приобретать: у населения закупают ягоды, грибы и овощи.