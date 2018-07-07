«Праздник замечательный, весёлый, задорный». Купальские традиции в мировом пространстве на берегу Днепра в Александрии. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Праздник, который обращает к традициям и объединяет друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Купалье в буйстве летних красок сегодня, 7 июля, приобретет незабываемые оттенки.
В восьмой раз на берегу Днепра на границе Могилевской и Витебской областей встречают многочисленных гостей. Традиционно здесь ждут и Президента Беларуси.
Этот праздник демонстрирует развитие купальских традиций в мировом пространстве и времени.
Алена Сырова, СТВ:
Купалье в Александрии в самом разгаре. Уже стартовал квест: гости праздника отправились на поиски папараць-кветки. Чтобы поиски проходили веселее, на сцене звучит многоголосье.
Гости праздника:
Праздник замечательный, веселый, задорный. Я стараюсь бывать здесь каждый год.
Приехали сюда всей семьей. Здесь очень весело. Вкусная еда, много людей. Много всего интересного.
Мы приехали с супругой из Гомеля. Прошлись по рядам, посмотрели сувениры. Попробовали всё, что здесь приготовили – очень понравилось. Решили посетить еще и концерт.
На одной из площадок презентуют II Европейские игры, которые наша страна примет в 2019 году. По этому поводу здесь же, в Александрии, соорудили хоккейную площадку. Что самое интересное, привлекает она внимание не только со стороны мужского пола.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси, директор детско-юношеской хоккейной школы «Динамо-Минск»:
С удовольствием подходят и пробуют, даже девчонки. Неслучайно мы в этом году хотим объявить набор женского хоккея. Уже есть предпосылки для этого хорошие в Гомельской области. В Гомеле девчонки, которые занимаются фигурным катанием, хотят перейти, попробовать себя в роли хоккеисток.
«Купальскія дзівосы» традиционно демонстрируют на выставке-ярмарке. В этом году она состоит из стилизованных улиц: «Міжнародная» «Беларуская», «Прыдняпроўская.
Гостья праздника:
Во второй раз мы участвуем в празднике «Купалье» в Александрии. Сюда мы привезли частичку нашей малой родины – веночки. Собирали луговые травы на Гродненщине, в Мостовском районе.
Венки могут стать актуальным аксессуаром на конкурсе, где выбирают «Купалиша и Купалинку». Организаторы дресс-код не вводили, но многие гости праздника облачились в одежду с национальным колоритом.
Те, кто в Александрии не впервые, говорят, что особенно эффектно это будет выглядеть после захода солнца, когда разожжется купальский костер, а на воду лягут первые венки. Кульминацией праздника станет гала-постановка «Малая Родина», ведь одноименную тематику носит праздник в нынешнем году. На сцену поднимутся звезды белорусской эстрады и зарубежные исполнители.
Ожидают и прибытия Президента Беларуси. Александр Лукашенко родом из этих краев и традиционно не пропускает Купалье в Александрии. Тем более что восемь лет назад глава государства поддержал идею проведения такого праздника. Сейчас это полномасштабный фестиваль, который объединяет более 100 тысяч человек.