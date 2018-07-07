«Праздник замечательный, весёлый, задорный». Купальские традиции в мировом пространстве на берегу Днепра в Александрии. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Праздник, который обращает к традициям и объединяет друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Купалье в буйстве летних красок сегодня, 7 июля, приобретет незабываемые оттенки. В восьмой раз на берегу Днепра на границе Могилевской и Витебской областей встречают многочисленных гостей. Традиционно здесь ждут и Президента Беларуси.

Этот праздник демонстрирует развитие купальских традиций в мировом пространстве и времени.

Алена Сырова, СТВ:

Купалье в Александрии в самом разгаре. Уже стартовал квест: гости праздника отправились на поиски папараць-кветки. Чтобы поиски проходили веселее, на сцене звучит многоголосье. Гости праздника:



Праздник замечательный, веселый, задорный. Я стараюсь бывать здесь каждый год.

Приехали сюда всей семьей. Здесь очень весело. Вкусная еда, много людей. Много всего интересного.

Мы приехали с супругой из Гомеля. Прошлись по рядам, посмотрели сувениры. Попробовали всё, что здесь приготовили – очень понравилось. Решили посетить еще и концерт. На одной из площадок презентуют II Европейские игры, которые наша страна примет в 2019 году. По этому поводу здесь же, в Александрии, соорудили хоккейную площадку. Что самое интересное, привлекает она внимание не только со стороны мужского пола.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси, директор детско-юношеской хоккейной школы «Динамо-Минск»:

С удовольствием подходят и пробуют, даже девчонки. Неслучайно мы в этом году хотим объявить набор женского хоккея. Уже есть предпосылки для этого хорошие в Гомельской области. В Гомеле девчонки, которые занимаются фигурным катанием, хотят перейти, попробовать себя в роли хоккеисток.

«Купальскія дзівосы» традиционно демонстрируют на выставке-ярмарке. В этом году она состоит из стилизованных улиц: «Міжнародная» «Беларуская», «Прыдняпроўская.

Гостья праздника:

Во второй раз мы участвуем в празднике «Купалье» в Александрии. Сюда мы привезли частичку нашей малой родины – веночки. Собирали луговые травы на Гродненщине, в Мостовском районе.

Венки могут стать актуальным аксессуаром на конкурсе, где выбирают «Купалиша и Купалинку». Организаторы дресс-код не вводили, но многие гости праздника облачились в одежду с национальным колоритом. Те, кто в Александрии не впервые, говорят, что особенно эффектно это будет выглядеть после захода солнца, когда разожжется купальский костер, а на воду лягут первые венки. Кульминацией праздника станет гала-постановка «Малая Родина», ведь одноименную тематику носит праздник в нынешнем году. На сцену поднимутся звезды белорусской эстрады и зарубежные исполнители.