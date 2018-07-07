«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе
Новости Беларуси. Средневековые бои развернулись 7 июля в Верхнем городе. Рыцари в доспехах сражались на мечах, воссоздавая события Грюнвальдской битвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У ратуши можно было не только поболеть за воинов, но и научиться средневековым танцам.
Опускаются забрала, разбираются мечи и щиты. Эти «гости из прошлого» готовы сражаться... за историческую достоверность. Всё в малейших деталях – как в средневековье.
Александр Балесков, руководитель клуба военно-исторической реконструкции:
Защита корпуса, руки, локти, суставы, плечи, то есть полностью обмундирование. Так в XIV веке выглядел легковооруженный рыцарь.
Сценарий Грюнвальдской битвы и разгром тевтонцев знаком каждому по учебникам. А вот воочию увидеть тактические приемы средневековых воинов сродни путешествию во времени.
Комментарий по эмоциям не уступает поединкам на мундиале. Даже футбольные фанаты из Аргентины оценили накал страстей.
Гости праздника:
Нам очень нравится. Не ожидали увидеть такое шоу на улице. Это очень красиво!
Как будто побывала в прошлых веках.
Очень интересно! Мы такое впервые видим.
Яна Шипко, СТВ:
Столетия спустя в старом центре Минска оживает история. Бои проходят в полную силу, так что поболеть очень увлекательно.
А пока рыцари переводили дух между поединками, зрителей пригласили на танцевальный батл.
Исторические экскурсы в Верхнем городе каждую субботу. За летний сезон организаторы обещают «оживить» тысячелетнюю историю столицы.