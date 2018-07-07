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«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе

07 июля 2018 16:52
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Новости Беларуси. Средневековые бои развернулись 7 июля в Верхнем городе. Рыцари в доспехах сражались на мечах, воссоздавая события Грюнвальдской битвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У ратуши можно было не только поболеть за воинов, но и научиться средневековым танцам.

Опускаются забрала, разбираются мечи и щиты. Эти «гости из прошлого» готовы сражаться... за историческую достоверность. Всё в малейших деталях – как в средневековье.

«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе-1

«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе-3

«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе-5

«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе-7

«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе-9

Александр Балесков, руководитель клуба военно-исторической реконструкции:
Защита корпуса, руки, локти, суставы, плечи, то есть полностью обмундирование. Так в XIV веке выглядел легковооруженный рыцарь.

Сценарий Грюнвальдской битвы и разгром тевтонцев знаком каждому по учебникам. А вот воочию увидеть тактические приемы средневековых воинов сродни путешествию во времени.

«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе-12

Комментарий по эмоциям не уступает поединкам на мундиале. Даже футбольные фанаты из Аргентины оценили накал страстей.

Гости праздника:

«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе-15


Нам очень нравится. Не ожидали увидеть такое шоу на улице. Это очень красиво!

«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе-17

Как будто побывала в прошлых веках.

«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе-20


Очень интересно! Мы такое впервые видим.

«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе-22

Яна Шипко, СТВ:
Столетия спустя в старом центре Минска оживает история. Бои проходят в полную силу, так что поболеть очень увлекательно.

А пока рыцари переводили дух между поединками, зрителей пригласили на танцевальный батл.

«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе-25

Исторические экскурсы в Верхнем городе каждую субботу. За летний сезон организаторы обещают «оживить» тысячелетнюю историю столицы.

«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе-28

# Фестиваль # общество # Яна Шипко

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