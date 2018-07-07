«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе

Новости Беларуси. Средневековые бои развернулись 7 июля в Верхнем городе. Рыцари в доспехах сражались на мечах, воссоздавая события Грюнвальдской битвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У ратуши можно было не только поболеть за воинов, но и научиться средневековым танцам.

Опускаются забрала, разбираются мечи и щиты. Эти «гости из прошлого» готовы сражаться... за историческую достоверность. Всё в малейших деталях – как в средневековье.