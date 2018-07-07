Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи

Новости Беларуси. Уничтоженная и невозрожденная. Сотни сестер у Хатыни среди белорусских деревень. 7 июля о страшной трагедии времен Великой Отечественной войны вспоминали в Волковысском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 75 лет назад деревню Шауличи сожгли немцы. 366 местных жителей, из них 120 детей, замучили и расстреляли.

Тереза Букраба, родственник погибших:

Здесь покоится семья, которую сожгли в 1943 году – моего отца родной брат. Тереза Букраба приехала в Шауличи из Гродно, чтобы зажечь лампаду на месте сожженного дома своих родственников – семьи из четырех человек с двумя детьми. Говорит: почувствовала, что обязательно должна здесь побывать.

Тереза Букраба:

Наверное, это исторический момент в моей жизни и вообще какое-то пожелание Бога, чтоб этот факт случился. Такое душевное потрясение у меня, что я пришла на священную землю. Купальская ночь 43-го года плавно растворялась в рассвете. Селяне собирались косить рожь. Но деревню Шауличи уже плотно в три кольца окружили немецкие солдаты и полицаи. Накануне партизанами был убит фашистский медицинский советник. Расплатились за это ни в чем не повинные жители ближайшей деревни.

Николай Талюк, историк:

Сохранились свидетельства о том, что людей вытаскивали из домов, избивали, раздевали, сжигали заживо, живьем закапывали в землю, расстреливали. Тела сбрасывали в общие ямы.

Две братские могилы – в начале и в конце деревни – женская и мужская. Старожилы вспоминают: земля в них шевелилась еще три дня. Но немецкие автоматчики охраняли территорию, не подпускали жителей соседних деревень раскапывать раненых.

Галина Буро, СТВ:

Деревня Шауличи так и не возродилась. Неравнодушные люди стали сюда приезжать, возлагать цветы. И стало ясно: деревню надо отстроить, как мемориальный комплекс. Чтобы каждый мог позвонить в колокол памяти. На месте 77-ми дворов теперь углы-срубы. На табличках – фамилии. И каждый год 7 июля здесь вспоминают последнюю ночь Шауличей.

Михаил Ситько, председатель Волковысского райисполкома:

У нас очень много памятных мест, но это самое жуткое и страшное. Никто еще безучастным с этого места не ушел.

Ромуальд Юровский, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:

Ветераны поддержали нас, участники войны. Мы приняли решение, что такой мемориальный комплекс по примеру Хатыни в Гродненской области должен быть.