Прямой эфир

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи

07 июля 2018 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уничтоженная и невозрожденная. Сотни сестер у Хатыни среди белорусских деревень.

7 июля о страшной трагедии времен Великой Отечественной войны вспоминали в Волковысском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 75 лет назад деревню Шауличи сожгли немцы. 366 местных жителей, из них 120 детей, замучили и расстреляли.

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-1

Тереза Букраба, родственник погибших:
Здесь покоится семья, которую сожгли в 1943 году – моего отца родной брат.

Тереза Букраба приехала в Шауличи из Гродно, чтобы зажечь лампаду на месте сожженного дома своих родственников – семьи из четырех человек с двумя детьми. Говорит: почувствовала, что обязательно должна здесь побывать.

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-4

Тереза Букраба:
Наверное, это исторический момент в моей жизни и вообще какое-то пожелание Бога, чтоб этот факт случился. Такое душевное потрясение у меня, что я пришла на священную землю.

Купальская ночь 43-го года плавно растворялась в рассвете. Селяне собирались косить рожь. Но деревню Шауличи уже плотно в три кольца окружили немецкие солдаты и полицаи. Накануне партизанами был убит фашистский медицинский советник. Расплатились за это ни в чем не повинные жители ближайшей деревни.

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-7

Николай Талюк, историк:
Сохранились свидетельства о том, что людей вытаскивали из домов, избивали, раздевали, сжигали заживо, живьем закапывали в землю, расстреливали. Тела сбрасывали в общие ямы.

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-10

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-12

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-14

Две братские могилы – в начале и в конце деревни – женская и мужская. Старожилы вспоминают: земля в них шевелилась еще три дня. Но немецкие автоматчики охраняли территорию, не подпускали жителей соседних деревень раскапывать раненых.

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-17

Галина Буро, СТВ:
Деревня Шауличи так и не возродилась. Неравнодушные люди стали сюда приезжать, возлагать цветы. И стало ясно: деревню надо отстроить, как мемориальный комплекс. Чтобы каждый мог позвонить в колокол памяти.

На месте 77-ми дворов теперь углы-срубы. На табличках – фамилии. И каждый год 7 июля здесь вспоминают последнюю ночь Шауличей.

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-20

Михаил Ситько, председатель Волковысского райисполкома:
У нас очень много памятных мест, но это самое жуткое и страшное. Никто еще безучастным с этого места не ушел.

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-23

Ромуальд Юровский, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:
Ветераны поддержали нас, участники войны. Мы приняли решение, что такой мемориальный комплекс по примеру Хатыни в Гродненской области должен быть.

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-26

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-28

Мемориальный комплекс планируют развивать и дальше. А пока – сотни цветов сегодня украсили деревню, словно так и не найденные ее погибшими жителями папараць-кветки.

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-31

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-33

Купальская ночь стала для жителей последней. Мемориальный комплекс создали в Гродненской области на месте сожжённой деревни Шауличи-35

# Беларусь помнит # общество # Галина Буро # Михаил Ситько # Ромуальд Юровский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе
07 июля 2018 16:52

«Будто побывала в прошлых веках». История Грюнвальдской битвы ожила в боях средневековых рыцарей в Верхнем городе

«Праздник замечательный, весёлый, задорный». Купальские традиции в мировом пространстве на берегу Днепра в Александрии. Репортаж СТВ
07 июля 2018 15:17

«Праздник замечательный, весёлый, задорный». Купальские традиции в мировом пространстве на берегу Днепра в Александрии. Репортаж СТВ

Зубрёнка назвали Булатом: Минский зоопарк завершил конкурс на лучшую кличку
07 июля 2018 14:16

Зубрёнка назвали Булатом: Минский зоопарк завершил конкурс на лучшую кличку