Драка с водителем в Чижовке. Как протестующие хотели отомстить обидчику?
Новости Беларуси. Криминальная история в Чижовке достаточно красноречиво говорит о том, что беспределу отдельных активистов нет границ. Они уже идут в дома и семьи тех, кто с ними не согласен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Началось все с дорожного инцидента на улице Уборевича, а закончилось бандитскими разборками среди ночи.
В Минске произошла драка между водителем и протестующим, который перекрыл движение
Подробности в материале Ксении Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Это видео как нельзя лучше иллюстрирует фразу «терпение лопнуло». Среди бела дня дорогу на Уборевича перекрыл пьяный на вид протестующий. Водитель белого автомобиля потерял самообладание и жестко объяснил демонстранту свое отношение к дорожным провокациям. Прошло меньше минуты, мужчина сел в машину и уехал подальше от одиночного протеста БЧБ-шного активиста.
Ксения Худолей:
Уже через несколько часов имя, адрес и личный телефон Дмитрия появились в общем доступе на одном из радикальных Telegram-каналов. На том самом канале, кураторы которого возомнили себя палачами протестов и судьями для тех, кто не согласен жечь покрышки и превращать в руины свою страну. Желающие отомстить за коллегу по флагу нашлись тут же.
Ксения Худолей:
Двое народных мстителей ночью приехали разбираться с обидчиком прямо к нему домой – к его семье. Говорить по душам они явно не собирались. Кадры больше похожи на сюжет криминальной драмы, только разворачивается она в самом центре нашей страны. Бандиты, и никак иначе, приехали на дорогом авто. В салоне двое вооруженных ножами и пневматическим пистолетом. За плечами у защитников протестной философии и завсегдатаев несанкционированных акций – административные и уголовные статьи. Непонятно только, что в головах?
«Это нож моего друга». Чем закончилась история с дракой протестующего и водителя в Чижовке?
– Почему, когда сотрудники милиции попросили вас остановиться, вы начали бежать?
– Я не слышал этого требования, просто увидел, что кто-то бежит за нами.
– Поэтому решили убегать?
– Если бы я знал, что это сотрудники милиции, я бы не убегал.
– Почему ваш товарищ имел при себе холодное оружие?
– Я не знал этого. Я не знал, что у него есть холодное оружие при себе, и не знаю, с какой целью.
Ксения Худолей:
На видео – момент задержания. Правоохранители изъяли и машину с «ценным» грузом. Ничего мирного в ней не нашли – в довесок к БЧБ-символике злоумышленники захватили оружие. Правда объяснить, зачем возить с собой такую амуницию, в отделении получилось с трудом.
– Планировали найти автомобиль и причинить возможный ущерб, хотя по факту...
– Автомобиль кого?
– Автомобиль человека, который на ролике. [...] Нож и пистолет принадлежат мне. И перчатки. Денежные средства не мои.
– А для чего предназначались нож и пистолет?
– Нож, возможно, если бы автомобиль был найден, была порезана покрышка, чего не произошло. Пистолет – просто... не для угрозы, не для действия – просто для уверенности большей в себе. [...] Пистолет, ну честно, вообще никаких мыслей не было. Мы с друзьями недавно стреляли, и он у меня остался, я его не выложил из кармана куртки. Стреляли в лесу.
Раскаиваюсь, поддался эмоциям… Не стоит этого делать. Считаю, что не стоит мирному населению выходить на акции протеста.
Ксения Худолей:
Никакими «случайно», «за идею» или «сдуру» им уже не отделаться. Шутки кончились ровно тогда, когда радикалы, окрыленные польскими обещаниями, решили идти против своего народа, их семей, детей, родственников и друзей, врываться в дома, играть на нервах мирных белорусов. Теперь их «перемены» читаем как мотивированное насилие с целью устрашения и без зазрения совести правим на «терроризм».
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