Драка с водителем в Чижовке. Как протестующие хотели отомстить обидчику?

Новости Беларуси. Криминальная история в Чижовке достаточно красноречиво говорит о том, что беспределу отдельных активистов нет границ. Они уже идут в дома и семьи тех, кто с ними не согласен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началось все с дорожного инцидента на улице Уборевича, а закончилось бандитскими разборками среди ночи. В Минске произошла драка между водителем и протестующим, который перекрыл движение Подробности в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Это видео как нельзя лучше иллюстрирует фразу «терпение лопнуло». Среди бела дня дорогу на Уборевича перекрыл пьяный на вид протестующий. Водитель белого автомобиля потерял самообладание и жестко объяснил демонстранту свое отношение к дорожным провокациям. Прошло меньше минуты, мужчина сел в машину и уехал подальше от одиночного протеста БЧБ-шного активиста.

Ксения Худолей:

Уже через несколько часов имя, адрес и личный телефон Дмитрия появились в общем доступе на одном из радикальных Telegram-каналов. На том самом канале, кураторы которого возомнили себя палачами протестов и судьями для тех, кто не согласен жечь покрышки и превращать в руины свою страну. Желающие отомстить за коллегу по флагу нашлись тут же.

Ксения Худолей:

Двое народных мстителей ночью приехали разбираться с обидчиком прямо к нему домой – к его семье. Говорить по душам они явно не собирались. Кадры больше похожи на сюжет криминальной драмы, только разворачивается она в самом центре нашей страны. Бандиты, и никак иначе, приехали на дорогом авто. В салоне двое вооруженных ножами и пневматическим пистолетом. За плечами у защитников протестной философии и завсегдатаев несанкционированных акций – административные и уголовные статьи. Непонятно только, что в головах? «Это нож моего друга». Чем закончилась история с дракой протестующего и водителя в Чижовке?

– Почему, когда сотрудники милиции попросили вас остановиться, вы начали бежать? – Я не слышал этого требования, просто увидел, что кто-то бежит за нами. – Поэтому решили убегать? – Если бы я знал, что это сотрудники милиции, я бы не убегал. – Почему ваш товарищ имел при себе холодное оружие? – Я не знал этого. Я не знал, что у него есть холодное оружие при себе, и не знаю, с какой целью.

Ксения Худолей:

На видео – момент задержания. Правоохранители изъяли и машину с «ценным» грузом. Ничего мирного в ней не нашли – в довесок к БЧБ-символике злоумышленники захватили оружие. Правда объяснить, зачем возить с собой такую амуницию, в отделении получилось с трудом.