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«Это нож моего друга». Чем закончилась история с дракой протестующего и водителя в Чижовке?

28 октября 2020 14:04
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Новости Беларуси. Эта криминальная история в Чижовке достаточно красноречиво говорит о том, что беспределу отдельных активистов нет границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они уже идут в дома и семьи тех, кто с ними не согласен.  

Началось все с дорожного инцидента на улице Уборевича, где произошла драка между водителем и протестующим, который перекрыл движение транспорта. Владелец машины достаточно жестко отреагировал на подобные действия активиста, на вид который был еще и пьян.  

В Минске произошла драка между водителем и протестующим, который перекрыл движение

«Это нож моего друга». Чем закончилась история с дракой протестующего и водителя в Чижовке?-1

Движение было восстановлено, а вот история потом получила продолжение. Личные данные водителя позже появились в Telegram-канале: адрес и телефон мужчины. И уже ночью «народные мстители» приехали выяснять отношения с обидчиком. Нападавшие задержаны.  

По предварительным данным, у двоих с собой были ножи и пневматический пистолет.  

Вот первые кадры с места задержания.  

«Это нож моего друга». Чем закончилась история с дракой протестующего и водителя в Чижовке?-4

– Шел просто с друзьями…  
– Почему были в масках, почему при себе имели холодное оружие?  
– Это нож моего друга. Я не хотел сделать ничего плохого. Это нож моего друга.  

«Это нож моего друга». Чем закончилась история с дракой протестующего и водителя в Чижовке?-7

– Почему ваш товарищ имел при себе холодное оружие?  
– Я не знал этого. Я не знал, что у него есть холодное оружие.  

Один из задержанных ранее судим.  

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# Акции протеста # общество # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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