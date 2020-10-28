«Это нож моего друга». Чем закончилась история с дракой протестующего и водителя в Чижовке?

Новости Беларуси. Эта криминальная история в Чижовке достаточно красноречиво говорит о том, что беспределу отдельных активистов нет границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они уже идут в дома и семьи тех, кто с ними не согласен.

Началось все с дорожного инцидента на улице Уборевича, где произошла драка между водителем и протестующим, который перекрыл движение транспорта. Владелец машины достаточно жестко отреагировал на подобные действия активиста, на вид который был еще и пьян.

В Минске произошла драка между водителем и протестующим, который перекрыл движение