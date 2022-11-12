«Дожинки» отметили в Добруше. Посмотрите, как поздравляли лучших аграриев Витебской и Гомельской областей

Новости Беларуси. В их руках – продовольственная безопасность страны. Лучших аграриев Витебского и Гомельского регионов чествуют сегодня, 12 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны формат фестиваля-ярмарки тружеников села в 2022 году проходит по-новому. «Дожиночный» марафон стартовал в День народного единства – 17 сентября в Глубоком. Финальный этап сегодня принимает Витебск. Столицей областных «Дожинок» Гомельской области стал Добруш. Здесь торжества развернулись на центральной площади города. О героях жатвы – репортаж наших корреспондентов.

Шумно и весело Добруш встречает областной праздник тружеников села. В ноябрьское утро гостей согревали народными песнями и танцами, а еще вкусными угощениями из собранного урожая. Торжества охватили всю центральную часть города. На проспекте Мира свои подворья представили мастера и ремесленники из всех районов Гомельской области. А на улице Князя Паскевича развернулась выставка сельскохозяйственной техники. Рядом разместили раритетные агрегаты. Стартовали «Дожинки-2022» с яркого шествия главных героев праздника – передовиков уборочной кампании.

Шествие лидеров уборочной и праздничный концерт. Как проходят «Дажынкі» в Добруше? Читайте здесь. Мозырский район – безоговорочный лидер по сбору травяных кормов и производству мяса и молока в регионе. В целом 2022 год для агропромышленного комплекса Гомельской области сложился удачно – урожай картофеля увеличился на треть. Вырос и объем собранного зерна и кукурузы – цифра перешагнула планку в миллион тонн.

Леонид Заяц: потенциал Гомельской области высокий, потому кадрам нужно еще больше мобилизоваться. Подробности здесь. Лидером по валовому сбору зерна и зернобобовых стал Буда-Кошелевский район. Лучшую урожайность – 51,5 центнера с гектара – показало хозяйство Отор Чечерского района. За свои достижения, а также многолетнюю преданность делу труженики получали заслуженные награды – дипломы, денежные призы и новую технику.

Александр Точка, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Агро-Лясковичи»:

Заготовка кормов, посевная. И на ферме. Жаркие дни на хлебных полях остались только в воспоминаниях. Каждый из этих людей внес свой вклад в общий каравай страны. Начиная с посевной, потом летним зноем в кабинах комбайнов и грузовиков. Сегодня аграрии в непривычных для себя строгих костюмах и с алыми лентами на груди.

Андрей Серегин, учащийся Городокского аграрно-технического колледжа:

Для меня внести свой вклад в эту уборочную кампанию ответственно. Хоть было и тяжело, и нелегко, все-таки первый раз как практикант.

Студенты, опытные хлеборобы, семейные пары – в эту страду на жатве трудились все. Владислав и Виктория Лаптинские – брат и сестра. Для девушки уборочная первая и сразу же рекордная – собрали более 3 500 тонн зерна.

Областные «Дожинки» были мечтой, которая сегодня исполнилась. «С помощью поддержки брата смогла все». Вот что говорят одни из лучших комбайнеров Витебской области. Подробности здесь.

В 2022 году север страны удивил – аграрии здесь собрали 1 миллион 100 тысяч тонн зерновых. Перешагнуть такой рубеж удавалась всего три раза в истории. Также Витебская область в 2022-м лидер по урожайности картофеля в стране. Сергеенко на «Дажынках» в Витебске: «Это дань уважения тем людям, которые кормят народ». Подробности здесь.

Праздник тружеников села – это торжества не только для аграриев. На площадке перед витебской филармонией развернулась выставка переработчиков-флагманов региона. Тех, кто каждому из нас гарантирует продовольственную безопасность. Пархомчик: для поддержки белорусских сельхозпроизводителей будет выделено более 1 млрд рублей. Читайте здесь.