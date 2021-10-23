Они не побоялись уехать из города за мечтой. Сложно ли содержать свой контактный зоопарк?

Новости Беларуси. Здесь лошадь ворует морковку у нутрии, корова пасется рядом с яком, носуха просится на руки словно щенок, и на все это горделиво поглядывает величавая верблюдица. Мы под Солигорском в гостях у семьи, на подворье которой привычный сельский колорит «дружит» с экзотикой, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Это сейчас все в округе уже привыкли, что в гости к семейству Буйняковых постоянно едут туристы. Поначалу местные со скепсисом воспринимали энтузиазм новых соседей.

Светлана Буйнякова, хозяйка контактного зоопарка:

Поначалу все были всполошены, ой, што вы робіце, особенно его бабушка, это ж так цяжка, дурные, што вы робіце, загубіцеся у гэтай зямлі. Ну и начинается. Люди наоборот с деревни в город перебираются, а вы из города в деревню, была паника. У людей, которые чужие, у них было: ой, ерундой маются. Никто не верил в нас. Кто поедет в эту деревню на животных ваших смотреть. Начали потихоньку люди ехать, сейчас все привыкли. Мелодичное название «ДоРеНи» на самом деле аббревиатура от имен сыновей. Добрыня, Ренат и Никита. Ребята живут без гаджетов и помогают по хозяйству.

Игорь Буйняков, хозяин контактного зоопарка:

Все изначально делалось, наверное, больше для детей. Чтобы отвлечь от гаджетов. В квартире дети не нужны, один ребенок максимум, в квартире тесно. А в деревне дети – это помощники, и их чем больше, тем лучше. У 11-летнего Рената нет собственного мобильного телефона, зато есть любимое дело. Помогает родителям кормить животных, сам объездил жеребца Булата. А еще придумывает активности для гостей, насобирал на автомат для попкорна и батут, а на вырученные деньги купил бычка в хозяйство.

Ренат Буйняков:

Помогаем кормить животных, ухаживаем за ними, расчесываем лошадей, верблюда Изабеллу.

У старшего сына Никиты увлечение посерьезнее. Собственная пасека. Пока всего два улья, но меда хватает на всю семью.

Никита Буйняков:

Я просто захотел меда, чтобы его не покупать, чтобы он был у нас свой. У нас в деревне есть один дедушка, он занимается пчелами уже больше 40 лет. Он научил меня многому.

Что ни пополнение в их домашнем зоопарке – то радость. Чудеса, но все животные в руках Светланы становятся ручными. А о повадках каждого она может рассказывать часами. Безмерная забота о своих любимых питомцах отнимает уйму времени и сил. В прошлом юрист и экономистка сейчас сами доят коз и коров, делают прививки всем животным, держат грядки, заботятся, чтобы все были ухожены и накормлены. Только одного сена в год – не одна тонна, а еще овощи, хищникам – мясо и каши. Зато на столе все продукты свои, экологически чистые. Приобрести их могут и гости агроусадьбы. Игорь Буйняков:

Очень много трудностей, заготовка кормов, сена, очень тяжело. Потому что как таковых полей у нас нет. Светлана Буйнякова:

Очень трудоемко и переработать молочную продукцию, конечно.

Игорь Буйняков:

Сделай, попробуй, свой сыр. Светлана Буйнякова:

Делаем сыры, масло. Игорь Буйняков:

Она день занята, вечером подоила коров в 8 часов, до 12 всем занимается этим. Но мы едим кефир, сметана, йогурты, масло, масло топленое, творог, яйцо, мясо разное, куриное, гусиное, баранье, все свое. Свинина, телятина, мы делаем колбасы сами научились, пельмени, вареники, манты.

Содержать подворье помогает сарафанное радио. Благодаря соцсетям домашний зоопарк в Чепелях на слуху. Гостей принимают по выходным. А вырученные средства идут не только на корм животным и расширение, но и на добрые дела.

Светлана Буйнякова:

Собираем помощь для онкобольных детей. Всю выручку отдаем, заранее объявляем сбор, чтобы люди ехали. Игорь Буйняков:

Люди специально ехали. Понимаешь, что люди не бессердечные, есть много добрых в стране. Не всех питомцев семья приобретала. Мальте повезло, ее, можно сказать, усыновили, увидев объявление в интернете.

Никита Буйняков:

Сейчас сбор меда, немного поздновато начал, но это не страшно. Сбор меда, потом будет утепление ульев через месяц.