У неё с самого детства бурная творческая жизнь. Интервью с белоруской, которая участвовала во многих международных конкурсах

Новости Беларуси. Золотая осень, теплое солнце – идеальный день для прогулки в одном из любимых парков нашей героини. Жизнь Ангелины такая же, как эта пора года: яркая и насыщенная разнообразными красками. Ее музыкальная карьера началась в раннем возрасте. Уже в шесть лет крохотные ножки впервые ступили на большую сцену, и юное дарование быстро покорило сердца зрителей, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

– С чем у тебя ассоциируется это место?

– Это место у меня ассоциируется с прогулкой, с моими любимыми подружками, друзьями. Очень часто проводим здесь время, гуляем вместе после школы. Потому что школа находится недалеко, и пока есть свободное время между занятиями прогуливаемся здесь, в парке. Особенно люблю пору года осень, наверное, из-за листьев, из-за ее красоты.

Ангелина Ярощук, учащаяся 10-го класса гимназии № 2 г. Минска, обладатель гран-при, специального диплома «Маладыя таленты Беларусі», лауреат международных, межконтинентальных, республиканских вокальных и хореографических конкурсов:

Я в первый раз вышла на сцену, а потом мне очень это понравилось, заинтриговало, стала заниматься музыкой, попросила маму отвезти меня на вокал, и вот с семи лет я стала профессионально заниматься музыкой. Музыкальная школа, балет и гимназия. У Ангелины с самого детства бурная творческая жизнь, и все это благодаря талантливому и любящему педагогу. «На пуантах к мечте» – именно так называлась композиция, которая проложила нашей героине путь в музыкальный мир. Авторскую песню, написанную преподавателем по вокалу, Ангелина исполнила на одном из зарубежных конкурсов.

Ангелина Ярощук:

Международный конкурс в Италии, значимый конкурс. Песня знаменательна тем, что в то время, как я пела, был проигрыш, и в проигрыше я клала микрофон и начинала танцевать балет. И один из членов жюри аплодировал стоя. Очень сильно запомнилась буря эмоций, немного переживала, волнение.

Восторг зрителей и комиссии, шквал аплодисментов, а главное – блестящее выступление помогли завоевать гран-при и принять участие в гала-концерте. А также получить еще один не менее значимый, но памятный подарок, который до сих пор вызывает улыбку.

Ангелина Ярощук:

Вот эта кукла – это был один из главных призов. Она сейчас напоминает о моем первом конкурсе, самых хороших воспоминаниях. Италия еще долго грела душу приятными воспоминаниями и неповторимыми пейзажами.

Ангелина Ярощук:

Я сладкоежка и больше всего люблю мороженое, хотя мне его нельзя из-за голоса. Наверное, там самое-самое вкусное мороженое. И, конечно же, паста и безумно красивые маленькие улочки. Были в Сан-Марино, гуляли, атмосфера в Италии безумно красивая, приятно путешествовать, мечтать о каких-то новых свершениях очень хорошо. Так Ангелина исколесила полмира и открыла для себя много новых мест.

Ангелина Ярощук:

Я ездила в Америку, в Австралию, на международный фестиваль культуры и языка. Там участвовала. В этот конкурс был очень большой отбор от Беларуси. Я представляла нашу республику. Мечтала побывать в Австралии, увидеть коалу и кенгуру, а мечты, как известно, имеют свойство сбываться. Вот и ее желание наконец-то исполнилось, и все благодаря творчеству и трудолюбию.

Ангелина Ярощук:

На этом конкурсе я пела в аудитории, которая была на 7 000 человек. А в Америку мы ездили также на этот же фестиваль, но плюс к этому был межконтинентальный конкурс, он проходил в Нью-Джерси. Больше всего мне понравилось, что это был первый такой конкурс межконтинентальный, и там я исполняла три песни. И на каждом этапе была новая, разная комиссия. Тебе давался бланк с твоими оценками и дальше ты проходил на новые, так сказать, испытания. По итогу я заняла второе место. Каждый год полон новых достижений и побед: как в музыкальной карьере, так и в учебе. Ангелина окончила девять классов на отлично. Но школа отнимает немало свободного времени. В рядах любимых предметов: литература, языки, история и химия, но на творчество всегда находится часок. Ведь без него в жизни никуда.

Ангелина Ярощук:

С химией у меня на ты отношения. У меня есть второе место на городском этапе конкурса по химии – олимпиаде. Также участвовала в научных литературных работах. Прошлый год был не только плодотворным в качестве вокала, но и по учебе. По поводу будущей профессии Ангелина еще в раздумьях. Будет ли это певческая карьера или что-то иное – время покажет. Но одно наша героиня знает точно: без музыки надолго оставаться нельзя.

Ангелина Ярощук:

Музыка всегда будет со мной, петь я буду абсолютно всегда. Это приносит мне умиротворение, радость и такой темпоритм, который мне очень нравится. Я очень люблю отдачу зрителя: его глаза, его настроение и энергию, которую он дает тебе, она заряжает на очень долго.

В 2018 году она стала финалисткой национального отбора на детское Евровидение. Позади участие в многочисленных конкурсах за рубежом, где Ангелина достойно представила культуру нашей страны, а песни на родном языке покоряли жюри раз за разом. Среди тысячи участников из разных стран и континентов она всегда завоевывала призовые места и на этом не собирается останавливаться. Девушка с большим удовольствием поделилась секретами успеха.

Ангелина Ярощук:

Наград много: вот это одна из значимых: Белорусский республиканский радиоконкурс, специальный приз был вручен мне. Это диплом с «Евровидения». Вот это была «Соловьиная роща» в Москве. У меня было первое место. Газета, фотография для детского Евровидения, когда мы снимали видеоклипы. Это было где-то три года назад. Это за научную работу, у меня была третья степень. Работа называлась «Необычное в обычном. Одежда в профессии, или в чем танцует балерина». Раскрывала тему профессии балерины. И заняла третье место на республике.

Ангелина – участница концертов в Белгосфилормонии и рождественских балов. Выступала на «Славянском базаре» в Витебске, и ни один праздничный концерт в родном городе не обходится без ее участия. Бесконечный список заслуг, захватывающие истории и огромное количество памятных наград – все это в копилке достижений восходящей звездочки.

Ангелина Ярощук:

Когда мама мне рассказала про детский лагерь «Артек», я мечтала там побывать, потому что там дети, которые не просто приехали отдохнуть, а очень талантливые в разных сферах и попадают туда только за свои достижения. В «Артеке» проходил конкурс «Звезда Артека». Выбиралось восемь лучших детей из всего лагеря: самых талантливых, креативных, которые участвуют в разных конкурсах. И первый раз моя мечта, к сожалению, не сбылась, но я поставила себе цель вернуться и завоевать вот такую награду. Ну и, как вы, наверное, уже поняли, второй раз, вернувшись, поставила цель – и мечта сбылась. Я была единственным ребенком из Беларуси, кто принес вот такую награду, это было до слез приятно. В следующий раз я поехала в «Артек» через год, с оркестром и пела там нашу белорусскую песню «Касiў Ясь канюшыну». Это был славянский проект. Она никогда не теряет бодрости духи и энтузиазма, а все потому, что рядом дорогие и родные люди.

Ангелина Ярощук:

Самое главное в своей жизни – это чтобы была поддержка рядом, и тогда все будет хорошо. Найти правильного педагога, который будет верить в тебя и помогать. Ну и, конечно же, любовь твоя к этому делу. Если ты любишь то, чем занимаешься, отдаешься ему полностью, то тебя всегда поддержит это дело, поможет и направит. Если что-то когда-то в жизни не получается, значит так надо. Надо никогда не сдаваться, идти к своей цели, и все будет замечательно, все получится. Помимо музыки Ангелина с ранних лет играла во многих балетных постановках. И несмотря на большую загруженность, по сей день верна балетному искусству. Ведь тот, кто однажды ощутил легкость движений, больше не сможет стоять в стороне, считает собеседница.