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«Задействовано очень много оборудования». Вооружённые Силы Беларуси начали поставлять медицинский кислород в больницы

23 октября 2021 11:48
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Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси начали поставки медицинского кислорода учреждениям здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Задействовано очень много оборудования». Вооружённые Силы Беларуси начали поставлять медицинский кислород в больницы-1

Военные доставляют его с авиационных баз ВВС и войск противовоздушной обороны, где есть соответствующее оборудование. При необходимости дополнительные источники помогут обеспечить бесперебойную работу больниц.

«Задействовано очень много оборудования». Вооружённые Силы Беларуси начали поставлять медицинский кислород в больницы-4

Владимир Лозовский, начальник технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО:
За одну рабочую кампанию мы добываем порядка 25 тысяч литров жидкого кислорода. Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть -183 °C. Задействовано очень много оборудования. Мы добываем исключительно медицинский кислород, то есть это высокое процентное содержание (не ниже 99,5 %, согласно ГОСТ). А есть технический кислород – там уже совсем другой процент его содержания, соответственно, меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5 %.

# Коронавирус # общество # Владимир Лозовский # Фотофакт

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