«Задействовано очень много оборудования». Вооружённые Силы Беларуси начали поставлять медицинский кислород в больницы

Владимир Лозовский, начальник технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО:

За одну рабочую кампанию мы добываем порядка 25 тысяч литров жидкого кислорода. Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть -183 °C. Задействовано очень много оборудования. Мы добываем исключительно медицинский кислород, то есть это высокое процентное содержание (не ниже 99,5 %, согласно ГОСТ). А есть технический кислород – там уже совсем другой процент его содержания, соответственно, меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5 %.