Дождь зарядит на Елисея – жди 7 дней сырой погоды. Народные приметы на конец июня
Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше! 25 июня – Петр Солнцеворот. С этого дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи – длиннее, рассказали в программе «Плюс-минус».
«Солнцеворот вершит поворот», – говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето – на жару. И действительно, приближалась середина лета – самая жаркая пора. Если в этот день была ясная погода, считали, что покос будет успешным, а если шел дождь, ждали ненастья.
26 июня – Акулина Гречишница. Крестьяне на Руси сеяли на Акулину гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали «или за неделю до Акулин, или спустя неделю после». Люди говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша». Эта культура считалась прихотливой, поэтому загадывать на хороший урожай не стоило.
27 июня – Елисей Гречкосей. В этот день продолжали сеять гречиху. Она, как вы могли догадаться, была очень важной культурой для наших предков. Хотя сеяли гречиху в сухое поле, после посева ждали дождя, чтобы семена проросли как можно быстрее. Для этого люди заклинали крапиву, просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Но дождя ждали только на следующий день: ведь если зарядит на Елисея, стоит ждать еще долгих семь недель сырой погоды.