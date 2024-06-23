Дождь зарядит на Елисея – жди 7 дней сырой погоды. Народные приметы на конец июня

Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше! 25 июня – Петр Солнцеворот. С этого дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи – длиннее, рассказали в программе «Плюс-минус».

«Солнцеворот вершит поворот», – говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето – на жару. И действительно, приближалась середина лета – самая жаркая пора. Если в этот день была ясная погода, считали, что покос будет успешным, а если шел дождь, ждали ненастья.