Кочанова: мы должны сделать всё, чтобы мир был на нашей земле, и от каждого это зависит

Белорусы до сих пор с великой скорбью оплакивают мужчин, женщин, стариков и детей, чьи жизни оборвались в роковые 40-е годы. Горе не обошло стороной ни одну семью. Накануне, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа в Минске прошел масштабный концерт-реквием «Каждый третий», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это дань памяти и глубокого уважения всем погибшим. В самом названии отражена величайшая трагедия нашего народа.

Действо, развернувшееся на сцене, тронуло до глубины души. Болью утраты пронизана каждая нота, каждый кадр. У всех присутствующих в зале своя личная история, связанная с войной. И каждое новое поколение живет с вечной скорбью в сердцах. Долгое время считалось, что на территории Беларуси погиб каждый четвертый, однако уточненные данные свидетельствуют: наша страна потеряла каждого третьего жителя.

Боль несоизмеримой потери красной нитью – на сцене. В костюмах, музыке, декорациях продумана каждая деталь. И как результат, единой симфонией звучит трагическая и героическая история нашей Родины.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я искренне признательна тем, кто стоял у создания этого концерта-реквиема, потому что мы должны помнить, должны передавать это из поколения в поколение, потому что то, что сегодня было на этой сцене, видеоряд показали. Это документальные съемки. Но я думаю, что тронуло каждого, это непереносимо, тяжело, невозможно. Мы должны сделать все, чтобы не допустить этого, мы должны сделать все, чтобы мир был на нашей земле, и от каждого это зависит. Мы хотим жить в мире – мы должны помнить и никогда, самое главное, не предавать память тех, кто ценой неимоверных жертв, неимоверных потерь сделал все, чтобы мы жили под мирным небом.