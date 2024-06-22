Дожди с грозами и до +25 градусов – погода в Беларуси на неделю

Осадки по Беларуси продолжатся и будут изредка напоминать о себе, рассказали в программе «Плюс-минус». Кое-где под звуки грозовых раскатов, причем как днем, так и в ночное время суток. Тем не менее солнце планирует покинуть небосвод лишь ненадолго.
Осадки по Беларуси продолжатся и будут изредка напоминать о себе, рассказали в программе «Плюс-минус». Кое-где под звуки грозовых раскатов, причем как днем, так и в ночное время суток. Тем не менее солнце планирует покинуть небосвод лишь ненадолго.
Самым холодным окажется понедельник, 24 июня, когда температура воздуха опустится до 18-20 градусов. Общая погодная картина будет пасмурной, дополненной осадками в виде дождя. Со вторника до четверга будет сохраняться умеренно теплая погода со средним показателем до +23 °С. Дожди также продолжат дополнять привычную жизнь горожан. В ночное время суток общий температурный фон останется прежним – до +14 градусов. Далее неожиданно холодная пятница даст старт новым теплым выходным с температурой воздуха выше 25 градусов.
Подробный метеорасклад по областным центрам:
В Москве +22 и солнечно, а в Болгарии – погодные контрасты! Климатический расклад по Европе.