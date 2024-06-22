Дожди с грозами и до +25 градусов – погода в Беларуси на неделю

Осадки по Беларуси продолжатся и будут изредка напоминать о себе, рассказали в программе «Плюс-минус». Кое-где под звуки грозовых раскатов, причем как днем, так и в ночное время суток. Тем не менее солнце планирует покинуть небосвод лишь ненадолго.