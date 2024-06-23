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Шпинат, фасоль и базилик: когда самое благоприятное время для посадки? Лунный календарь на конец июня

23 июня 2024 08:38
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус».

Шпинат, фасоль и базилик: когда самое благоприятное время для посадки? Лунный календарь на конец июня-1

23-25 июня: Луна в Козероге и знаке Водолея. Неблагоприятное время для посадки и подкормки. Однако важно будет в этот период провести процедуру прореживания завязей на плодовых деревьях для обеспечения оптимального роста и развития растений. При уходе за голубикой удалите сухие, поврежденные или больные ветви, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и энергию для активного роста растения.

Шпинат, фасоль и базилик: когда самое благоприятное время для посадки? Лунный календарь на конец июня-4

26-27 июня: Луна в Рыбах. Благоприятное время для посадки листовых овощей и зелени. Продолжайте сеять разнообразные сорта салатов для постоянного сбора свежей зелени. Шпинат и базилик быстро растет и может быть собран через несколько недель после посева. Июнь – также идеальное время для посева фасоли. Она быстро растет и дает урожай уже через несколько недель.

Среди неблагоприятных периодов можно выделить также 28-29 июня. В эти дни Луна будет находиться в знаке Овна. Так что посевы лучше отложить. Уделите внимание уборке приусадебной территории.

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# Лунный календарь # общество

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