80 лет назад началась Белорусская наступательная операция «Багратион»

80 лет назад, 23 июня 1944 года, началась одна из крупнейших наступательных операций в истории человечества, о которой сегодня написано во всех учебниках истории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Советские войска пошли в наступление и полностью разгромили немецкую группу армий «Центр» вермахта. Операция под кодовым названием «Багратион» положила конец гитлеровскому режиму и оккупации Беларуси.

За два месяца наша земля была освобождена от коричневой чумы, а с ней и часть Прибалтики, Польши и Восточной Пруссии. Настоящий триумф Красной Армии. Освобождение Беларуси проходило в пять фронтовых операций. За шесть дней советские войска прорвали оборону противника и значительно продвинулись на запад. Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск, Борисов. К июлю советские войска дошли до Минска.

Участником операции «Багратион», которую проводили силами 1-го, 2-го, 3-го белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов и партизан, был Федор Фещенко. Спустя 80 лет события тех дней свежи в его памяти.

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы прекратили защищаться, а начали подготовку к широкомасштабному наступлению под Минском. Моя функция была обеспечивать радио и наземной связью командиров дивизионов и полков артиллерийских. Когда мы прибыли сюда к театру военных действий, нашу часть сразу же переподчинили 3 Белорусскому фронту.