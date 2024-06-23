80 лет назад началась Белорусская наступательная операция «Багратион»
80 лет назад, 23 июня 1944 года, началась одна из крупнейших наступательных операций в истории человечества, о которой сегодня написано во всех учебниках истории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Советские войска пошли в наступление и полностью разгромили немецкую группу армий «Центр» вермахта. Операция под кодовым названием «Багратион» положила конец гитлеровскому режиму и оккупации Беларуси.
За два месяца наша земля была освобождена от коричневой чумы, а с ней и часть Прибалтики, Польши и Восточной Пруссии. Настоящий триумф Красной Армии. Освобождение Беларуси проходило в пять фронтовых операций. За шесть дней советские войска прорвали оборону противника и значительно продвинулись на запад. Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск, Борисов. К июлю советские войска дошли до Минска.
Участником операции «Багратион», которую проводили силами 1-го, 2-го, 3-го белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов и партизан, был Федор Фещенко. Спустя 80 лет события тех дней свежи в его памяти.
Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы прекратили защищаться, а начали подготовку к широкомасштабному наступлению под Минском. Моя функция была обеспечивать радио и наземной связью командиров дивизионов и полков артиллерийских. Когда мы прибыли сюда к театру военных действий, нашу часть сразу же переподчинили 3 Белорусскому фронту.
На рассвете 3 июля второй гвардейский танковый корпус Бурдейного ворвался в Минск с северо-востока. От столицы почти ничего не осталось. После бомбежек уцелели лишь несколько зданий. Уже к вечеру город был полностью освобожден от захватчиков. Прошло восемь десятилетий, и сегодня город-герой Минск, как и вся Беларусь, залечили раны: встали из руин, стали еще прекраснее. Эта победа, а затем годы восстановления стоили неимоверных усилий. Слишком дорогую цену заплатили белорусы за то, чтобы жить в мире. Мы не забыли, поэтому так высоко ценим свою свободу и независимость, и не позволим истории повториться.