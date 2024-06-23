Чем ЛДПБ отличается от других партий и почему в Беларуси классная молодёжь? Интервью с Олегом Гайдукевичем

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Гайдукевич. В СССР не было культа высоких должностей, мы это сохранили

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

У бабушки была очень маленькая дача. В советское время она большую должность занимала, была руководителем практически банковской системы нашей страны. Насколько было правильно, что нельзя выделяться. Никогда не забуду. Вот ее участок небольшой, шесть соток. Ее водитель – шесть соток. Рядом рядовой сотрудник банка – тоже шесть соток. У всех одинаково. Не было культа, что если ты занимаешь какую-то должность, статус, то у тебя должно быть больше. Мне кажется, мы в Беларуси это сохранили. У нас нет такого, чтобы кто-то кичился своим богатством. «Меня тяготило то, что меня воспринимали как сына отца»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы достойный сын своего отца. В начале вашего жизненного пути это не мешало быть в тени? Олег Гайдукевич:

Мешало, я врать не буду. Меня всегда тяготило то, что меня воспринимали как сына отца, а не как самостоятельную личность. Мне всегда хотелось доказать, что я могу сам, и это сподвигло меня пойти в МВД. Бабушка хотела, чтобы я был банкиром, отец хотел, чтобы я был военным, мать хотела, чтобы я был предпринимателем. А я пошел туда, где нет моих родителей, где нет связей, родственников. Я хотел доказать, что я что-то из себя представляю. Александр Осенко:

А было такое, что на зло родителям себе уши отморожу? Олег Гайдукевич:

Было. Особенно в 16-17 лет я все делал на зло родителям. Не воспринимал никакие советы. Я понял, что я не прав в 21 год где-то. Отец правильно сделал. Когда я поступил в Академию МВД, увидев, как я себя веду иногда дома (спорю, с матерью пререкаюсь), он сказал: дружище, пришло время жить одному. Я жил в казарме, а потом за хорошие оценки отличников отпускали. Через год, если ты отличник, тебе разрешали жить в Минске и приезжать на занятия. Я учился на отличные оценки, закончил с красным дипломом. Меня отправили жить одного, и я сразу полюбил родителей. Я понял, что никому, кроме них, не нужен, только они обо мне переживают. Как оно часто в жизни бывает, когда что-то теряешь, когда видишь эту жизнь, то понимаешь. Я категорический противник, когда сейчас кто-то живет с мамой до 30 лет. «Классная у нас молодежь!»

Александр Осенко:

У вас две дочери? Олег Гайдукевич:

Да. Александр Осенко:

И вы с одной из дочерей, со старшей, присутствовали на нашем проекте «Да!Но...» Мне очень нравится, что ее мнение отлично от вашего. Вот как вы к этому относитесь? Олег Гайдукевич:

Потому что у меня было отличное мнение от отца. Я к этому нормально отношусь, вспоминая себя. Я всегда пытался спорить с ним, даже когда был с ним согласен. Потому что природой так задумано, что первый протест, первое взросление у детей всегда связано с родителями. Они все на родителей проецируют. Поэтому я к этому отношусь хорошо. Я даю ей возможность иметь свое мнение, высказывать его, отстаивать, хотя иногда меня это злит. Признаюсь, иногда злит, но я понимаю, что надо это понимать. Я проецирую на всю молодежь. С ними надо уметь работать. Задавить молодежь, заставить думать как я, делать как я, не получится. Показывай пример, общайся, рассказывай, они сами все поймут. Александр Осенко:

То есть наша молодежь – достойная молодежь? Олег Гайдукевич:

Классная у нас молодежь! Я когда слышу вот эти разговоры: молодежь не та, поколение не то. Так дед мой так отцу говорил, а мой отец в 1991 году говорил мне. И я прекрасно понимаю, что нормальная молодежь – просто другие. Потому что каждое поколение немножко другое, но они классные, хорошие, умные. Каждое поколение рождает героев и каждое поколение рождает тех, кто мерзавцем становится. Это зависит не от поколения. Это зависит все-таки от воспитания и от каждого конкретно. Чем ЛДПБ отличается от других белорусских партий?

Олег Гайдукевич:

Для чего мы делаем это политическое поле? Не должна судьба страны на улице решаться. Никогда! Видим же, что произошло в других странах. Для этого должны быть цивилизованные политические институты. И государство сейчас для этого делает условия. У нас в парламенте четыре партии. Что они, все одинаковые? Нет. Александр Осенко:

Чем отличается Либерально-демократическая партия Беларуси от всех остальных? Олег Гайдукевич:

Всем отличается. У нас своя экономическая программа, много пунктов по поддержке бизнеса. Есть святые вещи, которые нас объединяют. Это Конституция, страна… А дальше разногласия. У коммунистов свой взгляд на экономику, у нас свой, у «Белой Руси» свой, у РПТС свой. Внешняя политика – мы за более жесткую риторику часто выступаем, они чуть мягче. И в парламенте то же самое. По каждому законопроекту идут серьезные дебаты в комиссиях. Спорим, решаем, но приходим к компромиссу, работая в интересах страны. А представьте на секунду: заседает комиссия парламента, и никто не спорит, все за, все хорошо. Такого у нас нет. Гайдукевич: нельзя, чтобы была одна партия, одно мнение – это всегда отсутствие развития (подробности). В новом созыве рассматриваем очень серьезные законопроекты. Идет и дискуссия, и разные политические взгляды, и экономическая экспертиза, но все это направлено, чтобы законопроект был от и до доработан и учитывал интересы абсолютно разных слоев населения. Без сильного бизнеса сильной страны не будет – про закон о предпринимателях

Александр Осенко:

Был принят закон о предпринимателях. Какие нюансы? Олег Гайдукевич:

Не бывает документа, который бы вообще всех устроил, но многое сделали для бизнеса. А еще открою секрет: и сейчас идет работа. Даже те вопросы, которые не до конца решены, чтобы они решились другими подзаконными актами, законопроектами. Без сильного бизнеса тоже сильной страны не будет. Мы это понимаем и делаем. В нашей партии очень много представителей малого бизнеса. Я считаю, что это надо развивать, поддерживать. Очень много патриотического бизнеса. Это же не правда, что в 2020 году все бизнесмены были против власти. Ложь! Я знаю огромное количество предпринимателей, которые стояли рядом с Президентом, поддерживали его, поддерживают сейчас, имеют свои инициативы в законотворчестве по этой теме. Наша партия будет поддерживать патриотический бизнес, сотрудничать, отстаивать. Но надо не забывать и о государстве. Социальная ответственность должна быть обязательно. И с бюрократизмом надо бороться. Меньше бумажек, меньше документов. Это одно из кредо партии, которую я возглавляю. О партийном строительстве и зачем вообще нужны политические партии?

Александр Осенко:

Многопартийность. Достаточно того уровня, что у нас сейчас? Олег Гайдукевич:

Абсолютно достаточно. Нам надо сейчас эти партии сделать сильными. Мы находимся в начале партийного строительства. На мой взгляд, оно стартовало не с закона о политических партиях, а со встречи Президента с лидерами четырех политических партий. Он поставил четкие задачи как глава государства, высказал свое мнение, как должна развиваться партийная система. Этот день стал стартом развития политических партий. Нет альтернативы, хотя партии можно критиковать и нужно. Мы не упираемся в одни партии. У нас есть возможность выражать политическую мысль и без партий, но они нужны, потому что это легальный способ объединять людей разных политических взглядов. Я противник, чтобы партии гнались за количеством людей