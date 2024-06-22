В Москве +22 и солнечно, а в Болгарии – погодные контрасты! Климатический расклад по Европе

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже поднимется до 22 градусов тепла днем.

Жителей Австрии новый день встретит малооблачно. В Вене воздух также прогреется до +22 °С. В Риме переменная облачность будет сопровождаться небольшим дождем. В столице Италии +24 °С. В Мадриде ожидается преимущественно ясная погода. Температура будет достигать 30-градусной отметки.

В Болгарии на этот раз с погодными контрастами. В Софии ясно, дождливо и до 32 градусов жары. Солнечно будет и в турецкой столице. В Анкаре жара также продолжит усиливаться и достигнет 32 градусов в дневные часы. Бьют рекорды Афины! Там температура повысится до +36 °С.