В Москве +22 и солнечно, а в Болгарии – погодные контрасты! Климатический расклад по Европе

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже поднимется до 22 градусов тепла днем.
Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже поднимется до 22 градусов тепла днем.
Жителей Австрии новый день встретит малооблачно. В Вене воздух также прогреется до +22 °С. В Риме переменная облачность будет сопровождаться небольшим дождем. В столице Италии +24 °С. В Мадриде ожидается преимущественно ясная погода. Температура будет достигать 30-градусной отметки.
В Болгарии на этот раз с погодными контрастами. В Софии ясно, дождливо и до 32 градусов жары. Солнечно будет и в турецкой столице. В Анкаре жара также продолжит усиливаться и достигнет 32 градусов в дневные часы. Бьют рекорды Афины! Там температура повысится до +36 °С.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге день будет преимущественно пасмурным и дождливым. Столбик опустится до 19 градусов в дневное время суток. 19 со знаком плюс будет и в Вильнюсе. В столице также ожидаются небольшие осадки. В Варшаве тем временем исключительно ясная погода. А воздух прогреется до +24 °С. Дождливо, малооблачно и 27 градусов в Киеве. В Москве +22 °С, погода обещает быть преимущественно солнечной. Осадки также наведают столицу.
Какая погода ожидает белорусов? Подробности здесь.